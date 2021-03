PSG Mercato : La signature de Mbappé bloquée par Messi ?

Publié le 20 mars 2021 à 21:39

Si la nouvelle signature de Neymar Jr au PSG est proche, la prolongation du contrat de Kylian Mbappé est loin d’être conclue. Ce dernier prend son temps pour réfléchir et la possible arrivée de Lionel Messi à Paris n’est pas faite pour le rassurer, selon Marca.

Mbappé, que cache sa longue période de réflexion ?

Kylian Mbappé et Neymar sont encore liés au PSG jusqu’au 30 juin 2022. Chacun de ces 2 joueurs a reçu une offre du Paris Saint-Germain pour la prolongation de son contrat pour une durée de quatre saisons supplémentaires. Si l'attaquant brésilien est semble-t-il sur le point de signer, le premier s’est lui donné une période de réflexion qu'il ne cesse de rallonger. « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années. Je suis en réflexion, parce que c'est une signature. Oui, il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion », avait-il expliqué sur Téléfoot, en janvier.

Courtisé par de grosses écuries : Real Madrid, Liverpool ou encore la Juventus, le meilleur buteur du PSG cette saison est d’ailleurs la priorité de Zinedine Zidane et des Merengues. Et cet intérêt du club de football espagnol pour ses services dure depuis le mercato de l’été dernier. S'il s'est donné un temps de réflexion avant de répondre au Paris SG, Kylian Mbappé ne serait pas moins attentif aux rumeurs sur les éventuelles arrivées de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo au Parc des Princes.

Le capitaine du FC Barcelone sera en fin de contrat en juin 2021. Il peut donc déjà s’engager librement avec le club de son choix. Quant au buteur de la Juventus, il a des envies d’ailleurs à un an de la fin de son bail à Turin. De sources Espagnoles et Italiennes, le Paris Saint-Germain voudrait profiter de l'occasion pour enrichir un peu plus son effectif.

Mbappé poussé dehors par Messi ?

Si l’on en croit les indiscrétions du quotidien sportif espagnol, l’idée de la signature de "La Pulga" à Paris ne fait pas plaisir à Kylian Mbappé. Cela pourrait même le pousser à renoncer à une prolongation et rejoindre le Real Madrid. En effet, l'attaquant natif de Bondy « veut être le leader d'un projet ». Alors qu’il se dispute déjà le statut de superstar du club parisien avec Neymar, il se retrouverait en retrait si le sextuple Ballon d’Or débarquait au club de la capitale française.

Cependant, les craintes de l'international français pourraient vite s'évanouir après la dernière sortie du nouveau président du FC Barcelone. Joan Laporta a affirmé devant les médias, en présence du buteur argentin, qu'il ferait tout pour le retenir au Barça. Selon le dirigeant espagnol, si le stade Camp Nou avait été plein cette saison, les supporters barcelonais auraient pu montrer leur amour au joueur qui n'aurait pas pu passer outre pour rejoindre un autre club.

Déterminé à retenir la cible du PSG, il promet de tout mettre en oeuvre pour avoir gain de cause avant la fin de la saison. Kylian Mbappé pourrait donc bien poursuivre sous le maillot du Paris SG même si l'issue du dossier Cristiano Ronaldo va rester l'autre condition à son accord.













