Juventus Mercato : Le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo

Publié le 22 mars 2021 à 01:30

Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo suscite des interrogations à Turin. Dimanche, la direction des Bianconeri a tenu à lever le mystère au sujet du Portugais.

La Juventus a tranché pour Ronaldo

Depuis la signature de Cristiano Ronaldo en 2018, la Juventus de Turin peine à franchir les quarts de finale de la Ligue des champions. Pire, les Bianconeri restent sur deux éliminations consécutives en huitièmes de finale de la C1. Après la récente sortie de la Juve par le FC Porto en Ligue des champions, CR7 s’est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques. Certains détracteurs du Portugais l’annonçaient sur le départ. Un retour au Real Madrid était notamment avancé. Après Andrea Pirlo, Fabio Paratici s’est exprimé sur l’avenir de CR7. Le directeur sportif de la Vieille Dame a tranché ce dimanche après le revers à domicile contre Benevento (0-1).

Une dernière pour la route pour CR7

« On a décidé de garder Cristiano Ronaldo. C’est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous », a indiqué Fabio Paratici cité par des sources locales. Recruté en 2018 après l’élimination du Portugal au Mondial, CR7 est donc parti pour honorer son contrat jusqu’à son terme avec le nonuple champion d’Italie. Au terme de l’exercice en cours, il ne lui restera plus qu’une seule année de contrat à remplir. Outre son élimination prématurée en Ligue des champions, la Juventus semble partie pour lâcher son saint-graal. Troisième de Serie A, les hommes d’Andrea Pirlo accusent 10 points de retard sur l’Inter Milan (1er) à 11 journées de la fin du championnat. Malgré cette mauvaise passe collective, le quintuple Ballon d’Or réalise encore une saison hors norme sur le plan individuel. Il compte en effet 30 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions cette saison.













Par Ange A.