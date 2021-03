Barça Mercato : Le sort de Coutinho déjà scellé par Laporta ?

Publié le 22 mars 2021 à 09:00

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait déjà tranché sur le cas de Philippe Coutinho. Joueur le plus cher de l’histoire du Barça, le Brésilien est considéré comme un gros flop du côté de la Catalogne.

Un avenir loin du Barça pour Coutinho

Vainqueur de la présidentielle du FC Barcelone, Joan Laporta a été investi mercredi. Alors que la prolongation de Lionel Messi est un dossier prioritaire, le nouveau patron des Blaugranas compte également s’attaquer à l’épineux dossier de Philippe Coutinho. Le Brésilien peine à s’impsoer au Camp Nou depuis sa signature en janvier 2018. Au vu de ses blessures récurrentes, il n’entre plus dans les plans de Ronald Koeman. Du côté du nouvel exécutif culé, l’avenir de Coutinho aurait déjà été scellé. Mundo Deportivo révèle ainsi que le nouveau président du Barça entend céder le milieu de 28 ans au prochain mercato estival. Encore sous contrat jusqu’en 2023, il ne devrait donc pas aller au terme de son bail chez les Catalans. Joueur le plus cher de l’histoire du Barça (160 millions d’euros), Coutinho sera bradé cet été. Sa valeur a d’ailleurs chuté sur Transfermarkt. Il ne vaudrait plus que 40 millions d’euros selon le site spécialisé.

Les raisons d’un départ inéluctable de Coutinho

Comme le rappelle le journal, le Barça a intérêt à vendre Coutinho cet été. Le FC Barcelone réaliserait notamment d’importantes économies en se séparant de son troisième plus gros salaire. Les émoluments annuels de l’international auriverde (62 sélections/18 buts) en Catalogne sont estimés à plus de 23 millions d’euros. De même, le vice-champion d’Espagne doit se séparer du Brésilien pour éviter de verser 20 millions d’euros à Liverpool. Les Reds doivent recevoir cette dernière tranche au cas où Coutinho venait à disputer 100 matchs avec les Blaugranas. Une dépense supplémentaire que voudrait donc éviter Joan Laporta au moment où le club manque de liquidités. L’ancien de Liverpool a disputé 90 matchs avec le Barça pour 23 buts et 14 passes décisives.













Par Ange A.