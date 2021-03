PSG Mercato : Mbappé, Leonardo reçoit une excellente nouvelle

Publié le 25 mars 2021 à 00:15

Alors qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison, le mystère entoure toujours l’avenir de Kylian Mbappé. Si une offensive du Real Madrid est évoquée, Javier Tebas est pessimiste pour un transfert du champion du monde tricolore.

Kylian Mbappé au Real, « difficile » pour Tebas

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, Kylian Mbappé n’a plus qu’un an de contrat à honorer avec le club francilien. Mais le natif de Bondy voit régulièrement son nom associer au Real Madrid. Le champion d’Espagne en titre se cherche un serial buteur pour épauler Karim Benzema sur le front de l’attaque. Alors qu’à Madrid les socios rêvent d’un transfert au Real de l’attaquant du PSG, Javier Tebas vient de jeter un froid sur cette signature. Pour le président de La Liga, une arrivée de l’attaquant de 22 ans en Castille n’est pas réalisable en raison de la situation financière actuelle. « Kylian Mbappé ou Erling Haaland rejoindront-ils l’Espagne l’été prochain? Pour jouer au golf, oui […] Je pense que ce sera très difficile. Mais il peut y avoir des circonstances exceptionnelles. On parle des signatures de Haaland et Mbappé. Je ne vois pas comment. En faisant de la magie? », a lancé le dirigeant espagnol selon les propos relayés par AS.

Une prolongation toujours espérée à Paris

Après les récentes prolongations des Di Maria et Bernat, Leonardo espère désormais renouveler les contrats de Neymar Jr et Mbappé. Si le Brésilien ne cache plus son désir de poursuivre dans la capitale, son compère d’attaque entretient le mystère. Au sortir de la récente victoire du PSG contre l’OL (2-4), Leonardo non plus ne s’était pas montré plus disert à ce sujet. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain estimait que le moment n’était pas opportun pour aborder ce dossier brûlant. Mais avec la récente sortie de Tebas, le vent pourrait tourner en faveur du club de la capitale. Avec la crise financière qui accompagne la situation sanitaire, les clubs ne devraient pas se permettre certaines dépenses au mercato. Le Real en l’occurrence doit au moins débourser 150 millions pour signer le champion du monde tricolore. Un montant qu’il n’est pas certain que les Merengues puissent réunir en ces temps de disette.







Par Ange Atangana