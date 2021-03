Barça : La pépite Ansu Fati vit un véritable cauchemar

Publié le 25 mars 2021 à 12:00

Le Barça est privé de son prodige Ansu Fati depuis de longs mois et la situation du jeune joueur ne va pas en s'améliorant. Alors que le FC Barcelone a été sorti de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale par le PSG, le club catalan reste en course pour la lutte pour le titre en Liga, à seulement quatre points du leader, l'Atlético de Madrid. Les hommes de Ronald Koeman ont aussi une finale de Coupe du Roi à disputer à l'Athletic Bilbao, mais ce sera probablement sans l'international espagnol de 18 ans, qui craint de déclarer forfait pour l'Euro et les Jeux Olympiques en raison d'une récurrente blessure au ménisque.

Le Barça très inquiet de l'état de santé de son prodige

Alors qu'il effectuait un beau début de saison avec un Barça pourtant poussif, Ansu Fati a été coupé dans son élan par une blessure au genou. Absent des terrains depuis novembre, l'Espagnol ne risque pas de retrouver ses coéquipiers de si tôt. En effet, opéré une première fois, Ansu Fati était resté plusieurs jours hospitalisé avant que l'état de son ménisque ne nécessite une seconde opération en janvier, selon AS, qui précise que le club n'a pas communiqué à ce sujet. Son retour était alors espéré pour le match aller, puis retour, contre le PSG en Ligue des champions, mais force avait été de constater que les douleurs du joueur étaient toujours vives. Après la reprise d'un entraînement individuel, l'ailier avait dû stopper ses efforts pour revenir en forme en raison de ces douleurs.

Une troisième opération pour Ansu Fati ?

Et la presse espagnole explique que le calvaire de la pépite du Barça n'est pas terminé. Selon Radio Catalunya, Ansu Fati pourrait subir une troisième opération, qui le priverait de l'Euro et des Jeux Olympiques cet été. Une information nuancée par Mundo Deportivo, qui explique que le club et le joueur s'accordent quinze jours de réflexion. Ansu Fati serait en passe de consulter un spécialiste lyonnais du genou avant qu'une décision définitive quant à un troisième passage sur le billard soit prise. Une chose est sûre, la fin de saison du Barcelonais s'annonce compliquée et ce dernier ne risque pas de faire son retour dans les semaines à venir.







Par Matthieu