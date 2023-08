Malgré les propos rassurants de Xavi, Ansu Fati ne sera pas au Barça cette saison. Annoncé au PSG, l’attaquant de 20 ans s’apprête à changer d’air.

Mercato Barça : Ansu Fati snobe le PSG pour la Premier League

À la recherche de renforts offensifs pour compléter l’effectif de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a longtemps été cité sur les traces d’Ansu Fati. Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, le jeune international espagnol devrait quitter les rangs du FC Barcelone dans les dernières heures du mercato estival. Pour autant, l’ancien partenaire d’Ousmane Dembélé ne devrait pas le rejoindre au PSG. Pressenti pour rejoindre Tottenham, Ansu Fati va finalement poser ses valises dans un autre club de Premier League. Selon les informations recueillies par Fabrizio Romano, le natif de Bissau devrait s’engager en faveur de Brighton.

Le journaliste italien explique notamment que les dirigeants blaugranas auraient trouvé un accord avec leurs homologues des Albions pour le prêt d’une saison du compatriote de Luis Enrique. Toujours selon la même source, l’appel de l’entraîneur du club anglais, Roberto De Zerbi, aurait fait changé d’avis au joueur, qui se dirigeait vers Tottenham. Ansu Fati a pris la direction de Brighton ce jeudi, pour passer sa visite médicale et signer son contrat d’un an en Premier League. Du côté de la Catalogne, Xavi Hernandez aurait d’ores et déjà réglé la question de son remplacement.

Joao Félix au Barça pour remplacer Ansu Fati

Sur le point de céder Ansu Fati à Brighton, le FC Barcelone devrait s’offrir les services d’un renfort de poids. D’après les renseignements obtenus par le média Relevo, les Blaugranas auraient quasiment finalisé l’arrivée de Joao Félix en provenance de l’Atlético Madrid. Indésirable aux yeux de Diego Simeone, le milieu offensif de 23 ans souhaitait absolument rejoindre les rangs du Barça cet été.

Le quotidien espagnol précise que l’accord tripartite serait en passe d’être bouclé. Toutefois, pour finaliser ses dernières opérations sur le marché des transferts, le champion de Liga en titre devra d’abord régler ses problèmes avec le Fair Play financier, car Inigo Martinez et Inaki Pena ne sont pas inscrits, et la signature de Joao Cancelo n’est pas encore officialisée.