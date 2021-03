PSG Mercato : 80 M€, un deal colossal déjà dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2021 à 15:50

Désireux d’offrir plus de solutions à Mauricio Pochettino pour les saisons à venir, Leonardo, le directeur sportif du PSG, scruterait déjà plusieurs horizons, en quête de l’oiseau rare. Mais le patron du recrutement de la formation parisienne pourrait être amené à faire une petite folie à hauteur de 80 millions d’euros. Explications.

PSG Mercato : Leonardo sur les traces de Marcos Llorente

En pleine renaissance du côté de l’Atlético Madrid, Marcos Llorente intéresserait déjà d’autres formations huppées du continent. Il faut dire qu’en 36 matches disputés cette saison, le milieu de terrain comptabilise 10 buts et 9 passes décisives. Brillant sous les ordres de Diego Simeone, l’international espagnol de 26 ans pourrait ainsi être l’une des grosses attractions du prochain mercato estival. En effet, d’après les informations recueillies par le journal madrilène AS, le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs qui suivent avec attention les performances de Marcos Llorente.

Un dossier encore très loin d’être réglé puisque le média sportif ajoute que l’actuel leader de la Liga n’a aucune envie de se séparer de l’ancien protégé de Zinedine Zidane. Mais un cador de Premier League pourrait bien faire changer la donne dans cette affaire.

L’Atlético Madrid prêt à plier devant Manchester United ?

Toujours selon AS, si les Colchoneros n’envisagent pas de laisser filer Marcos Llorente, les ambitions de Manchester United pourraient créer le déclic dans ce dossier. En effet, les Mancuniens seraient disposés à mettre un signe de 80 millions d’euros sur la table des négociations afin de signer l’ancien joueur du Real Madrid. Ole Gunnar Solskjær, le coach norvégien des Red Devils, souhaiterait mettre la main sur Llorente en vue de remplacer éventuellement Paul Pogba de plus en plus annoncé sur le départ lors de la prochaine fenêtre des transferts. Arrivé à l'Atlético l'été dernier, le gaillard milieu (1,84 m) possède un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024.

Reste désormais à savoir si le Paris SG et Leonardo seront à même de s’aligner sur l’offre anglaise.