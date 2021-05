PSG Mercato : Leonardo vers un échec gigantesque à 80M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 14:30

Outre les latéraux, le PSG envisage aussi de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Leonardo serait bien positionné sur une affaire à l’Atlético Madrid.

PSG Mercato : Leonardo intéressé par un joueur de l’Atlético

Alors que l’avenir de Leandro Paredes et Idrissa Gueye est incertain, le Paris Saint-Germain aimerait faire venir un nouveau milieu de terrain défensif en vue de la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, Leonardo s’active en coulisses afin de mettre la main sur l’oiseau rare. Le patron du recrutement du PSG a notamment entamé des négociations avec le Stade Rennais afin de tenter de trouver un accord pour le jeune international français Edouardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022.

En Italie, la presse évoque également un intérêt du PSG pour l’Espagnol Fabian Ruiz qui pourrait quitter le SSC Naples contre un chèque de 60 millions d’euros. Toujours en Serie A, l’international italien Manuel Locatelli (lié à Sassuolo jusqu’en 2023 et évalué à 35M€) se dit prêt à rejoindre ses compatriotes Marco Verratti, Moise Kean et Alessandro Florenzi dans la capitale. Cependant, Leonardo rêve plus grand pour le PSG et aimerait tenter un gros coup à l’Atlético Madrid.

Leonardo tient déjà la réponse de l’Atlético Madrid

D’après les informations relayées par le journal madrilène Marca, le Paris Saint-Germain a rejoint le Bayern Munich et Manchester United dans la course à la signature de Marcos Llorente. Arrivé en 2019 contre une enveloppe de 30 millions d’euros alors que Zinédine Zidane ne lui accordait pas vraiment sa confiance au Real Madrid, l'international espagnol de 26 ans a retrouvé des couleurs sous les ordres de Diego Simeone. À tel point qu’il fait partie aujourd’hui des piliers du système de jeu des Colchoneros.

Auteur de 12 buts et 10 passes décisives en 34 matches de Liga cette saison, Marcos Llorente rayonne tout simplement à l’Atlético Madrid et le PSG aimerait s’attacher ses services cet été. Toutefois, l’affaire semble déjà vouée à l’échec puisque l’autre journal madrilène AS assure que l’Atlético Madrid ne compte pas se séparer de Marcos Llorente qui pourrait même prolonger prochainement son contrat courant jusqu’en 2024.

Toujours selon la même source, la seule option pour le PSG dans ce dossier, serait de payer les 80 millions d’euros de la clause libératoire de Marcos Llorente.