Ligue des Champions : Liverpool éliminé, Klopp mauvais perdant ?

Le tenant du titre est tombé ! Battu 3 buts à 2 à domicile par l'Atletico de Madrid à l'issue d'une prolongation complètement dingue, Liverpool s'est fait sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De quoi rendre un brin frustré Jürgen Klopp, le coach des Reds...

Klopp : "Je ne comprends pas leur façon de jouer"

Qui aurait pu imaginer un tel scénario après le but du 2-0 inscrit par Roberto Firmino au début de la prolongation ? Défait sur la plus petite des marges au match aller, Liverpool avait réussi à refaire son retard lors du temps réglementaire grâce à un but de Georginio Wijnaldum en toute fin de première mi-temps, avant donc de prendre l'avantage à la 94e minute et de filer à coup sûr vers les quarts de finale tant la supériorité des Reds était flagrante.

Mais l'improbable s'est produit lors des 25 dernières minutes de jeu avec l'incroyable révolte des Colchoneros de Diego Simeone. Ceux-ci ont ainsi réussi le tour de force d'inscrire trois buts à Anfield, les entrants Marcos Llorente - auteur d'un doublé - et Alvaro Morata étant les héros de la soirée pour les Madrilènes.

Forcément sous le choc après un tel scénario, Jürgen Klopp, l'entraîneur du champion d'Europe en titre, avait du mal à accepter cette défaite et laissait ressortir sa frustration au sujet du jeu pratiqué par les coéquipiers d'un Jan Oblak très impressionnant tout au long de la soirée dans ses buts.

"Tous ceux qui ont vu le match savent que cela aurait pu être différent. Quand vous voyez une équipe comme l'Atletico remplie de joueurs de classe mondiale et qui joue comme cela, c'est la chose la plus difficile à affronter qui soit. J'ai adoré le football exceptionnel que nous avons pratiqué. Notre principale erreur est de ne pas avoir marqué le deuxième but dans le temps réglementaire, c'est notre faute. L'Atletico ? Je ne comprends pas leur façon de jouer. Ils ont tellement de qualité qu'ils pourraient pratiquer un football bien plus attractif mais ils restent très bas pour évoluer en contre-attaque. Mais le vainqueur a toujours raison", a expliqué le coach des Reds juste après la rencontre au micro de BT Sport.

Malgré les critiques formulées par Klopp, c'est bien l'Atletico de Madrid qui jouera les quarts de finale de la C1 cette saison...