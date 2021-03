OL Mercato : Encore un chèque en vue pour Jean-Michel Aulas

Publié par ALEXIS le 27 mars 2021 à 19:50

L’ OL pourrait toucher un chèque pendant le mercato estival grâce aux bonus négociés lors du transfert de l’un de ses anciens capitaines. Le joueur en question est dans le viseur du FC Barcelone, mais également d’Arsenal.

L' OL attend un bonus de 10 M€ et 20% de plus-value

L’ OL avait ‘’bradé’’ Nabil Fekir au Betis Séville en juillet 2019. Il avait été transféré à près de 20 millions d’euros, après son transfert avorté à Liverpool en toute dernière minute du mercato estival 2018. Toutefois, Jean-Michel Aulas avait bien pris soin de négocier des bonus dans le contrat de l’ex-capitaine de l’ Olympique Lyonnais. « Nabil Fekir est transféré pour un montant de 19,75 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant de 10 M€ maximum et un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert », avait précisé le club rhodanien, dans son communiqué officiel.

Nabil Fekir transféré à Arsenal ou au Barça ?

Nabil Fekir est en train de boucler sa deuxième saison avec le club andalou, mais il est dans le viseur d’Arsenal selon les informations de Sport. La source croit savoir que Mikel Arteta a inscrit son nom sur ses tablettes en vue d’un transfert. Le manager des Gunners a le jouer formé à Lyon en plan B pour pallier un éventuel échec du dossier Martin Odegaard. Le milieu offensif norvégien est prêté par le Real Madrid jusqu’à fin juin 2021. Élu président du Barça récemment, Joan Laporta est séduit par le profil de l’ancien meneur de jeu de l’ OL.

D’après Estadio Deportivo, le nouveau patron des Blaugrana étudie la possibilité de le recruter au Betis Séville. Nabil Fekir prendrait ainsi la place de Lionel Messi en fin de contrat en juin 2021 et annoncé sur le départ. Notons que le champion du monde 2018 est lié au club de Séville jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 25 M€. Cette saison, il a marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives en 2 matchs disputés en Liga.

Le dirigeant espagnol bataille cependant pour retenir le sextuple Ballon d'or en Catalogne.