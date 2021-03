OM : L'agent d'Arturo Vidal répond à la rumeur Marseille

Publié par Chemssdine le 27 mars 2021 à 23:10

Auteurs d'une saison totalement ratée, même si les meubles peuvent être encore sauvés, tous les membres de l'institution OM semblent d'ores et déjà tournés vers la saison prochaine. C'est le cas de Pablo Longoria qui aurait ciblé Arturo Vidal pour le prochain mercato. L'agent du joueur chilien a donné sa réponse et elle ne risque pas de plaire aux supporters olympiens.

L'improbable rumeur Vidal à l'OM

Il serait un doux euphémisme que de dire que la saison que vit actuellement l'Olympique de Marseille est celle attendue. Sixièmes au classement, la saison sportive n'est pas une réussite tant en Ligue 1 qu'en Champions League, mais le plus grand marasme reste institutionnel. En effet, le limogeage d'Andre Villas-Boas suite au recrutement d'Olivier Ntcham, l'invasion du centre d'entraînement par les supporters ou encore le départ tant attendu de Jacques-Henri Eyraud, force est de constater que la saison phocéenne aura été forte en rebondissements. Pourtant, mené par un Jorge Sampaoli motivé et un Pablo Longoria toujours aussi inspiré, l'OM semble déja planifier la saison qui arrive et ne compte pas reproduire les mêmes erreurs. Le head of football espagnol réfléchirait d'ores et déjà au prochain mercato et aurait ciblé, d'après la Tercera, le milieu de terrain de l'Inter Milan, Arturo Vidal, qui avait notamment connu Sampaoli avec la sélection chilienne.

L'agent de Vidal affirme que son joueur veut rester à l'Inter

Après avoir connu de très grands clubs durant sa carrière, le joueur chilien de 33 ans avait décidé cet été de rejoindre un club qui souhaitait retrouver son lustre d'antan en signant à l'Internazionale. Pourtant, après une année mi-figue mi-raisin sur le plan personnel sous les ordres d'Antonio Conte, il se pourrait qu'il souhaite découvrir autre chose cet été. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l'agent du joueur, Fernando Felicevich, a tenu à affirmer que son joueur souhaitait rester en Lombardie : "C'est normal qu'il y ait des offres pour un joueur du niveau d'Arturo, mais pour nous rien ne change : son avenir est à l'Inter, la seule idée qui lui passe par la tête est de gagner le Scudetto en mai et d'essayer de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine." Une déclaration qui enterre tous les espoirs marseillais, qui devront se tourner vers un autre profil cet été.