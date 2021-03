OM Mercato : Confidence de taille sur l'avenir de Milik

Publié par Ange A. le 28 mars 2021 à 06:15

Arrivé à l’Olympique de Marseille au mercato hivernal, Arkadiusz Milik a retrouvé des sensations avec l’ OM. Aujourd’hui, l’avenir du Polonais à Marseille est menacé, tant il est courtisé par certains clubs.

Arkadiusz Milik vers la sortie à l’ OM ?

En quête d’un renfort lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a frappé un coût en signant Arkadiuz Milik. L’attaquant polonais était rangé au placard par Gennaro Gattuso à Naples. Avant sa signature à Marseille, l’avant-centre n’avait disputé aucun match cette saison. Le joueur de 27 ans a été prêté à l’ OM pour 18 mois. Le club phocéen dispose également d’une option d’achat. Laquelle est estimée à 12 millions d’euros, bonus compris. Après des mois de disette en Italie, il a retrouvé son meilleur niveau avec les Olympiens. En huit apparitions, il a déjà fait trembler les filets à quatre reprises. Suffisant pour que son avenir à Marseille se retrouve menacé. Le Polonais (57 sélections/15 buts) est courtisé par des cadors de Serie A. Aux dernières nouvelles, il ne serait pas insensible à l’intérêt d’un club en particulier.

Milik, la tête déjà loin de Marseille ?

Comme le révèle La Gazzetta dello Sport, Arkadiusz Milik rêve de rejoindre un cador du championnat italien. Le buteur polonais souhaiterait rejoindre la Juventus de Turin. D’après la publication italienne, il serait même « impatient de quitter Marseille en direction de Turin ». Dans un récent entretien à L’Équipe, il avait déjà clamé son désir de rejoindre un club plus huppé que l’ OM. « Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif […] Je veux jouer dans les plus grands clubs », confiait-il au quotidien sportif. Cette tendance se confirme donc avec les récentes révélations du journal italien. Lequel indique que la Vieille Dame suivrait également Gianluca Scamacca. L’avant-centre de 21 ans est prêté au Genoa cette saison par Sassuolo. L’international U21 compte 4 buts et 1 passe décisive cette saison.