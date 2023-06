Alors qu’Arkadiusz Milik se rapproche d’un retour à l’OM, la Juventus ambitionne de réaliser un échange avec le club phocéen en vue de le conserver.

Dix mois après son arrivée en provenance de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a très envie de poursuivre son aventure à la Juventus. L’avant-centre polonais est « heureux » à la Juve et sa famille s’est bien adaptée à la vie turinoise. Au point où le principal concerné ne songe pas vraiment à changer de club de sitôt. Sauf que cette volonté ne suffit pas pour boucler son transfert définitif.

Confrontée à des difficultés économiques et judiciaires, la Juventus ne compte pas lever son option d’achat estimée à environ 7 millions d'euros. Les Bianconeri ont déjà informé le président Pablo Longoria et son équipe de leur décision. En revanche, la direction turinoise multiplie les approches auprès de l’OM dans le but de faire baisser son prix.

Le club italien souhaite un nouveau prêt d’Arkadiusz Milik avec une option d'achat obligatoire à des conditions plus faciles à atteindre. Une tentative vite refusée par l’OM qui souhaite récupérer un joli chèque sur le départ de son joueur. Face à ce statu quo, la Juve va poursuivre les négociations avec d'autres conditions. D’ailleurs, la Juventus a un plan pour arriver à ses fins. Elle compte proposer un échange à l’OM.

En effet, comme l’indique L’Équipe ce mercredi, pour conserver Arkadiusz Milik, les Bianconeri seraient prêts à expédier un joueur à Marseille. Reste à savoir lequel de ses joueurs servira de monnaie d’échange et si cette nouvelle proposition sera suffisante pour faire plier la direction phocéenne. Pour le moment, les discussions entre les différentes parties vont se poursuivre dans le but de trouver un accord qui puisse satisfaire tout le monde. Dans le cas contraire, l’ancien buteur de Naples prendra une autre destination. La Lazio Rome, la Fiorentina et d’autres écuries britanniques sont sur ses traces.