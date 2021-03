Stade Rennais : Doku envoie un message à ses détracteurs

Publié par Ange A. le 28 mars 2021 à 06:45

Le Stade Rennais n’a pas lésiné sur les moyens lors du dernier mercato estival. Le SRFC a déboursé plus de 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Jérémy Doku. Alors que la saison tire à sa fin, l’attaquant belge peine à justifier le montant de son transfert.

Doku loin du rendement attendu avec le Stade Rennais

Le Stade Rennais a recruté pas mal de renforts lors du dernier mercato estival. Suite au départ de Raphinha à Leeds United, le SRFC a notamment misé sur Jérémy Doku. La direction du club a déboursé 26 millions d’euros pour signer le jeune ailier belge (5 sélections/1 but). Au moment où le championnat entre dans sa dernière ligne droite, l’ancien d’Anderlecht essuie de nombreuses critiques. Il est notamment critiqué pour son faible bilan avec Rennes. En 31 apparitions cette saison avec les Rouge et noir, il n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives. Les fans du club breton attendaient plus du Belge au vu du montant investi. Interrogé par HNL, le Diable rouge a tenu à répondre aux critiques dont il fait l’objet.

La réponse cinglante de Doku aux détracteurs

Pour Jérémy Doku, les statistiques ne sont pas l’essentiel. « Ce sont surtout les gens qui regardent les statistiques. Les gens en Belgique savent très bien que je n’ai pas beaucoup marqué dans le passé. Je ne suis pas Zlatan Ibrahimovic. Attention, je comprends qu’il y ait des critiques quand on ne regarde que les stats. Mais ceux qui voient chaque match savent que je m’en sors bien. Sinon, je ne serais pas toujours dans l’équipe de départ, non ? », a expliqué l’attaquant du Stade Rennais. Dans sa sortie, il n’a pas manqué de juger le niveau de la Ligue 1 Conforama. Il la juge plus compétitive que la Jupiler Pro League. « Des stars de haut niveau jouent ici, les joueurs sont plus forts et plus rapides qu’en Belgique. On ne voit pas un Neymar ou un Mbappé dans le championnat belge. De plus, toutes les équipes peuvent gagner ici. Nantes a récemment gagné contre le PSG. Même les petites équipes se débrouilleraient très bien en Belgique », a-t-il assuré.