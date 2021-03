Stade Rennais : Doku pense être meilleur que Mbappé et Neymar

Publié par Chemssdine le 27 mars 2021 à 22:39

Jeune joueur de seulement 18 ans, Jérémy Doku réalise une belle saison au Stade Rennais au point d'être devenu un incontournable dans le schéma de jeux du SRFC. Très bon dribbleur et percutant sur son flanc gauche, l'ailier belge est sûr de ces capacités. Il s’estime meilleur que Kylian Mbappé et Neymar dans certains domaines.

La belle saison de Doku au Stade Rennais

Un pari plus que risqué. En toute fin du dernier mercato estival, le Stade Rennais avait décidé de mettre plus de 25 millions d'euros sur un jeune ailier belge de la génération 2002. Ce jeune homme n’est autre que Jérémy Doku. L’ancien entraîneur Julien Stéphan et le directeur sportif Florian Maurice ont poussé le club breton à dégager d’importants moyens financiers pour enrôler la pépite belge. Une fois en Bretagne, le jeune attaquant s’était montré un peu timide à l'image de son équipe en Ligue 1. Pourtant, après un début d'année compliquée collectivement, le joueur formé à Anderlecht monte en pression et réalise de plus en plus de belles performances. L'intronisation de Bruno Genesio sur le banc du Roazhon Park n'a fait que consolider sa place de titulaire et l'international belge a également pu marquer son premier but sous le maillot du SRFC il y'a une semaine face à Metz.

L’ attaquant se compare aux meilleurs du PSG

Une montée en puissance qui confère plus de confiance à Doku qui au détour d'une interview au média belge HNL s'est fendu d'une déclaration osée. En effet, meilleur dribbleur du championnat selon les statistiques, ce dernier a assuré être un meilleur dribbleur que Neymar et Kylian Mbappé, figures de proue du PSG : "Quand je dribble, je sais que je passe mon homme une fois sur deux. J’ai vu les statistiques récemment. Je suis le meilleur dribbleur de la Ligue 1. Pas mal dans un championnat avec Neymar et Mbappé, hein. " Une confiance étonnante chez ce jeune joueur, dont la marge de manoeuvre reste néanmoins très grande.