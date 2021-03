Stade Rennais : Un indésirable donne des regrets au SRFC

Publié par Ange A. le 29 mars 2021 à 00:15

À la peine au Stade Rennais, Jordan Siebatcheu a été prêté cette saison aux Young Boys de Berne. L’attaquant américain réalise une belle saison avec le club suisse. Suffisant pour qu’il intègre l’effectif de Rennes la saison prochaine ?

Jordan Siebatcheu à la relance en Suisse

Recruté en 2018, Jordan Siebatcheu n’a pas répondu aux attentes placées en lui au Stade Rennais. La saison dernière, il n’a inscrit qu’un seul but et délivré qu’une seule offrande avec le SRFC. Au terme de la saison dernière, le club breton a décidé de se séparer de l’avant-centre de 24 ans en vue de l’exercice 2020-2021. Il a été prêté avec option d’achat aux Young Boys de Berne. L’indésirable de Julien Stéphan retrouve des sensations avec la formation suisse, imperturbable leader de la Super League avec 20 points d’avance sur son dauphin. Bien qu’utilisé comme supersub, le joueur prêté par Rennes donne satisfaction. Il compte 13 buts et 4 passes décisives cette saison. Grâce à ses performances, il vient d’honorer sa première convocation avec la sélection américaine.

Un retour au Stade Rennais dans les tuyaux ?

Au vu de ses performances, Jordan Siebatcheu pourrait voir son option d’achat lever par les Young Boys. Celle-ci est estimée à 2,5 millions d’euros. Un montant dérisoire quand on sait que le Stade Rennais avait déboursé 9 millions d’euros pour signer le néo-international américain. Mais celui-ci a peiné à convaincre en Bretagne. Raison pour laquelle la direction de Rennes a signé Serhou Guirassy et Martin Terrier lors du dernier mercato estival. Reste plus qu’à savoir de quoi sera fait l’avenir du natif de Washington. Bien qu’encore sous contrat avec Rennes jusqu’en 2023, il pourrait définitivement être conservé par le futur champion de Suisse.