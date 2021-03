Real Madrid : Énorme révélation sur l’avenir de Toni Kroos

Publié par Ange A. le 29 mars 2021 à 01:00

Du haut de ses 31 ans, Toni Kroos est un cadre de l’effectif de la sélection allemande. Mais comme le révèle la presse allemande, le milieu du Real Madrid pourrait raccrocher ses crampons dans les prochains mois.

Toni Kroos proche de la retraite internationale

L’Allemagne a signé un court succès (0-1) en Roumanie dimanche. La rencontre comptait pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Contre les Roumains, les Allemands ont signé leur deuxième victoire en autant de sorties dans ces qualifications. Les hommes de Joachim Löw sont allés arracher ce succès sans Toni Kroos. Le milieu du Real Madrid souffre de problèmes musculaires et n’a pas été retenu pour la rencontre. En marge de cette affiche, Bild a lâché une énorme confidence sur l’avenir du milieu de 31 ans. Selon la publication germanique, le joueur du Real va prendre sa retraite internationale cette année.

Un dernier sacre avant de raccrocher ?

D’après la même source, Toni Kroos compte arrêter avec la Mannschaft après l’Euro prévu cet été. Avec Manuel Neüer (35 ans), il fait partie des champions du monde 2014 encore convoqués par le sélectionneur national allemand. Le milieu madrilène a entamé sa carrière internationale en mars 2010. Aujourd’hui, il compte 101 capes et 17 réalisations avec l’Allemagne. Il a disputé trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2018) et deux Euros (2012 et 2016). Le prochain championnat d’Europe de football serait donc sa dernière compétition internationale. L’ancien bavarois voudrait sans doute raccrocher en glanant un titre continental avec sa sélection. Il pourra ensuite se concentrer sur son club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2023.