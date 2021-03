Juventus Mercato : La presse italienne voit Buffon partir !

Publié par Clément le 29 mars 2021 à 12:30

Âgé de 43 ans, Gianluigi Buffon, l'emblématique gardien de la Juventus, devrait quitter le club turinois à l'intersaison, à en croire la presse italienne. Un départ duquel pourrait découler l'arrêt définitif de la carrière du portier de 43 ans.

Vers la fin de l'aventure de Buffon à la Juventus

Légende vivante de la Juve, Gianluigi Buffon quittera la Vieille Dame cette saison, affirme la Gazzetta dello Sport. Formé à Parme, club avec lequel il a disputé 221 rencontres entre 1996 et 2001, Buffon est ensuite apparu à 664 reprises sous le maillot bianconero entre 2001 et 2018. Le gardien aux 176 sélections italiennes s'était offert le temps d'une saison au Paris Saint-Germain sa seule expérience à l'étranger, avant de regagner la Juventus et de disputer à ce jour 25 nouveaux matchs avec le champion d'Italie en titre. Auteur de 689 apparitions avec la Juve, Gianluigi Buffon n'est plus très loin du joueur le plus capé de l'histoire du club, à savoir Alessandro Del Piero et ses 705 rencontres.

Fin de carrière pour Gianluigi Buffon ?

Malgré ses 43 ans, le champion du monde 2006 hésiterait encore entre mettre un terme à sa carrière déjà longue de 25 ans (!), ou s'offrir une dernière aventure dans un nouveau club. Quoi qu'il arrive, Buffon restera l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du football : avec ses 935 matchs en clubs et ses 176 sélections avec ma Squadra Azzura, il compte 1 111 matchs professionnels officiels à son actif. Reste à voir cet été si le dernier rempart turinois voudra étirer encore un peu plus ce total déjà affolant.