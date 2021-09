Man United Mercato : Ronaldo reçoit le soutien d'une légende

Publié par Thomas le 07 septembre 2021 à 20:42

Il fait partie des grands acteurs de ce mercato estival. Cristiano Ronaldo a agité les derniers jours du mois d'août en faisant un come-back surprise à Manchester United, malgré un fort intérêt du rival City. Si le départ du quintuple Ballon d’Or de la Juventus a surpris beaucoup d’observateurs du monde du football, une légende encore en activité a quant à elle défendu le joueur.

Man United Mercato : Ronaldo défendu par Buffon

Légende de La Vielle Dame, et plus généralement du football, le portier italien Gianluigi Buffon est revenu sur le départ surprise de la star portugaise chez les Red Devils. Après une saison en demi-teinte au Paris Saint-Germain en 2018-2019, Buffon était retourné à la Juve pour deux saisons, période où il a pu côtoyer Cristiano Ronaldo. Selon l’ancien capitaine des Bianconeri, la décision de CR7 est totalement compréhensible. "Je ne pense pas que les fans doivent être surpris. Il a la réputation d'un grand professionnel qui a, à juste titre, une haute opinion de lui-même. Au cours de ces trois ans, il a réalisé de grandes performances et a marqué de nombreux buts. Je ne vois rien d'illogique dans sa décision de partir, il y a beaucoup réfléchi."

Malgré une triste 4e place la saison dernière qui a privé la Juve d’un 10e scudetto consécutif, Ronaldo avait tout de même marqué 29 buts en Serie A, le plaçant meilleur buteur du championnat, à cinq longueurs de Romelu Lukaku. Au total, le Portugais, qui vient récemment de devenir le plus grand buteur international de l’histoire, aura inscrit 101 buts en 134 rencontres à la Juve, un rendement exceptionnel pour un joueur de 36 ans.

La Juventus en transition

Après avoir soutenu Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon est également revenu sur la saison décevante des Bianconeri, en expliquant que le club vivait un moment charnière, dû à un passage de flambeau générationnel. "La Juve ? Elle est juste en train de faire une transition, je ne sais pas si c'est une transition générationnelle ou un changement de structure. Vous payez un peu de tribut quand ces choses arrivent. Quand vous avez un entraîneur comme Massimiliano Allegri, vous n'atteignez peut-être pas votre objectif, mais vous vous en rapprochez", a rappelé le joueur sur les ondes de la Rai.