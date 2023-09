Transféré au Qatar cette semaine, Marco Verratti a reçu un vibrant hommage des supporters du PSG, au Parc des Princes, avant le match contre l’OGC Nice.

Marco Verratti, les adieux d’une légende du PSG

Arrivé à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti est devenu un véritable cadre au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain au fil des ans, notamment onze. C’est donc tout logiquement que son transfert à Al-Arabi SC pour 50 millions d’euros a ému les supporters du club de la capitale française. En effet, avant le coup d’envoi de la rencontre face à l’OGC Nice, vendredi soir, le milieu de terrain de 30 ans a donc pu saluer une dernière fois le public du Parc des Princes.

Alors que les joueurs de Luis Enrique et ceux de Francesco Farioli commençaient l'échauffement avant le match d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, Verratti a fait son entrée au Parc, entouré de sa femme et de ses deux fils. « Le plus titré des joueurs parisiens », comme l'a présenté le speaker du stade, a d'abord écouté des messages vidéo de ses anciens partenaires, avec qui il a notamment remporté neuf titres de champions et trois Coupes de France. Blaise Matuidi, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva ont successivement salué leur « grand ami » et l'ont remercié pour ce qu'il a fait pour les Rouge et Bleu. Autant d’attention qui a ému le Petit Hibou.

Verratti : « Merci, j'ai passé onze années magnifiques »

Après un tour d'honneur, Marco Verratti s'est spécialement arrêté devant le virage Auteuil, où les ultras du Collectif Ultras Paris avaient fait le plein pour l'occasion et chantaient en coeur « Italien et Parisien, le talent d'un magicien, Marco Verratti. » Là, le compatriote de Gianluigi Buffon a posé pour la photo, aux côtés de tous les trophées qu'il a glanés en onze ans et 416 matches au PSG. En contenant difficilement ses larmes, le partenaire de Marquinhos a à son tour remercié les supporters, qui ont déployé des banderoles en hommage à son passage chez les Rouge et Bleu. « Merci, j'ai passé onze années magnifiques », a lancé Verratti avant de quitter la pelouse du Parc des Princes.