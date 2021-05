Barcelone Mercato : Une légende sur le point de signer ?

Publié par Melvin le 12 mai 2021 à 11:00

Tenu en échec hier par Levante (3-3), le FC Barcelone a laissé passer l'occasion de prendre la tête de la Liga. Désormais dépendant des résultats de ses rivaux madrilènes (Real Madrid et l'Atlético de Madrid), le club catalan risque bien d'échouer à récupérer le titre de champion d'Espagne. Outre les résultats actuels, le Barça s'apprête à vivre un été 2021 mouvementé. L'objectif du nouveau président Joan Laporta est clair : bâtir une équipe susceptible de remporter la Ligue des Champions dès la saison prochaine.

Gianluigi Buffon vers le FC Barcelone ?

Il se pourrait bien que le président des Blaugranas soit en passe de réaliser un nouveau grand coup après celui d'Eric Garcia. Selon les informations de Foot Mercato, la direction catalane est entrée en contact avec l'entourage de Gianluigi Buffon. Ce dernier a annoncé son départ de la Juventus à l'issue de la saison. Le FC Barcelone souhaite faire de l'international italien la doublure de Marc-André Ter Stegen.

Neto, l'actuel gardien numéro 2, est plus que jamais sur le départ, le club catalan souhaitant récupérer une certaine somme pour l'ancien joueur de Valence. En plus de son immense expérience, le natif de Carrare aurait l'avantage de ne rien coter pour les Blaugranas, étant en fin de contrat avec la Juventus à la fin de la saison.

Le départ d'Antoine Griezmann, une nouvelle fois sur la table ?

En plus de l'hypothétique arrivée de Gianluigi Buffon, les dirigeants catalans souhaitent fixer au plus vite l'avenir d'Antoine Griezmann. Et il se pourrait bien que l'international français retrouve son ancien club. D'après les informations d'Eduardo Inda, l'Atlético Madrid souhaite rapatrier le natif de Mâcon. Une nouvelle qui pourrait enlever une épine du pied aux dirigeants Blaugranas. Ces derniers sont soucieux de récupérer une somme conséquente pour renflouer les caisses du club.