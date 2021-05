AS Rome Mercato : La short list de José Mourinho dévoilée

Publié par Melvin le 27 mai 2021 à 15:15

7e de Serie A, l'AS Rome a connu une saison sans saveur et bien en deçà de ses objectifs annoncés, à savoir : le top 4. Conséquence de cette saison ratée, Dan Friedkin, le propriétaire de la Roma, a pris une grande décision. Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur du club italien la saison prochaine. Pour le remplacer, le board américain a nommé José Mourinho comme prochain entraîneur du club cet été. Ce dernier est déjà au travail.

Mourinho veut un nouveau gardien à l'AS Rome !

Il se pourrait bien que le special one ait pris une première décision. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, le technicien portugais aurait pour objectif prioritaire le recrutement d'un nouveau portier. Après Mike Maignan ou encore Juan Musso, la Roma s'intéresserait à la légende Gianluigi Buffon. Ce dernier est libre de tout contrat. La Juventus n'a pas souhaité le conserver. Mourinho apprécierait la grande expérience du portier italien. Mais ses capacités physiques font débat. Le natif de Carrare n'a disputé que 24 matchs en 3 saisons. Le portier italien ne serait pas insensible à la perspective de rejoindre José Mourinho en terre romaine.

Un attaquant néerlandais pour remplacer Edin Dzeko ?

Outre le poste de gardien de but, le special one voudrait recruter un buteur pour compenser le potentiel départ d'Edin Dzeko. Ce dernier est en fin de contrat à l'issue de la saison. Pour le remplacer, l'AS Rome pense à un attaquant de Bundesliga. En effet, selon les informations de La Gazetta dello Sport, les Romains penseraient à Wout Weghorst. Le joueur âgé de 28 ans a performé cette saison, auteur de 25 buts et 8 passes décisives avec Wolfsburg. Selon Transfermarkt, son prix est évalué à 30 millions d'euros. Une somme qui semble abordable pour l'AS Rome.