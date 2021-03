Liverpool Mercato : Un défenseur français va signer !

Publié par Clément le 29 mars 2021 à 14:30

Soucieux de renforcer un secteur défensif pour le moins poreux cette saison, le Liverpool FC s'est tourné vers un défenseur français pour assurer la solidité de son arrière-garde la saison prochaine. Une recrue qui fera office de deuxième renfort, après le retour de blessure de Virgil van Dijk.

Ibrahima Konaté tout proche de Liverpool

Si le LFC réalise une saison bien en-dessous de ce que l'on pouvait attendre de lui (7e de Premier League), c'est en grande partie à cause de ses déboires défensifs. En 29 rencontres de championnat, l'équipe de Jürgen Klopp a déjà encaissé 36 buts, soit déjà trois de plus que sur l'ensemble de la saison dernière ! Handicapés par la grave blessure de Virgil van Dijk en début de saison, les Reds ont dû innover à maintes reprises pour compsoer une charnière solide, et ce malgré le transfert d'Ozcan Kabak lors du mercato hivernal.

Toujours fragile, la défense de Liverpool devrait être renforcée par l'arrivée du défenseur international espoirs Ibrahima Konaté cet été. Selon les informations du média britannique The Athletic, la venue du joueur de 21 ans sur les bords de la Mersey serait déjà actée. Pour preuve, il aurait passé sa visite médicale la semaine dernière, et le montant du transfert avoisinerait les 40 M€.

Leipzig perd un deuxième patron en un même été

Ce départ d'Ibrahima Konaté n'arrange pas du tout les affaires des Roten Bullen. Il y a quelques mois, c'est le transfert de Dayot Upamecano vers le Bayern Munich qui a été officialisé ; celui-ci prendra effet dès cet été. Désormais, avec le départ probable de l'ancien Sochalien, le RB Leipzig perdrait son deuxième roc défensif lors du même mercato. Mais le RBL a eu la bonne idée d'anticiper en actant la semaine dernière l'arrivée du défenseur strasbourgeois Mohamed Simakan pour près de 17 M€.