PSG : L'égoïsme de Kylian Mbappé au centre du débat

Publié par Matthieu le 30 mars 2021 à 10:00

Kylian Mbappé n'a pas montré un visage très reluisant lors des deux dernières rencontres de l'équipe de France. Le joueur du PSG, contre l'Ukraine, puis face au Kazakhstan, s'est montré souvent trop compliqué, trop personnel, pas assez simple dans ses choix. Il avait d'ailleurs été recadré par son sélectionneur Didier Deschamps après le nul face aux Ukrainiens, mais il a de nouveau fauté en Europe de l'Est dimanche. Kylian Mbappé est-il trop égoïste ?

L'attaquant du PSG frustre les Bleus

L'attaquant du PSG pensait relever la tête après sa triste performance contre l'Ukraine, mais au Kazakhstan, son entrée en jeu n'a pas rassuré. Kylian Mbappé s'est mis en valeur au cours d'une action où il a oublié Thomas Lemar seul en position de marquer, pour reprendre son rôle de soliste et dribbler. Au terme de l'action, le joueur de 22 ans obtenait un penalty qu'il ne transformait pas. Une action qui n'a sans doute pas plu du tout à Didier Deschamps. Le sélectionneur avait déjà regretté après l'Ukraine les mauvais choix de son joueur, qui tentait trop souvent de faire la différence seule. Ce fut encore le cas au Kazakhstan, malgré des bretelles remontées et une première partie de match sur le banc.

L'égoïsme de Mbappé, un mal pour un bien ?

Mais pour Bixente Lizarazu, consultant pour L'Equipe, le procès qui est fait à Kylian Mbappé est trop sévère. "Reproche-t-on aux plus grands attaquants du monde, à Cristiano Ronaldo, d’être égoïstes ? Ils cultivent tous une forme d’égoïsme, indispensable pour parvenir à ces hauteurs. On reproche bien des choses à Mbappé en oubliant que c’est le même joueur, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts, qui vient d’inscrire un triplé au Camp Nou contre le Barça (avec le Paris SG, ndlr) et qui, dans quelques mois peut-être, qualifiera les Bleus pour une finale d’Euro sur l’une de ses fulgurances… Avec lui, tout est démesuré, dans les compliments comme dans les critiques, et il peut passer en quelques jours du génie absolu à la starlette égoïste. Je ne vois Mbappé ni comme un Dieu ni comme un diable. Entre ces deux extrêmes, il y a une nuance à trouver. Ce n’est pas la mode, je sais… Mbappé est d’abord un joueur très talentueux, en avance dans beaucoup de domaines et qui a déjà un parcours hors norme à son âge. Mais c’est aussi un jeune joueur qui a beaucoup à apprendre et qui peut connaître des phases de moins bien", a écrit le champion du monde 1998 dans les colonnes du quotidien sportif.