PSG : bonne nouvelle pour le Paris SG avant Bayern Munich

31 mars 2021

Le PSG vient de recevoir une bonne nouvelle à quelques jours du match aller des quarts de finale de l' Uefa Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une mauvaise nouvelle vient de s'abattre sur le club allemand.

PSG : Robert Lewandowski ???

Le PSG peut se réjouir avant d’affronter le Bayern Munich la semaine prochaine. Robert Lewandowski ne prendra pas part au quart de finale aller de la Champions League prévu le 7 avril 2021 (à 21h) à l’Allianz Arena de Munich. Dans un communiqué officiel, le club champion d’Europe a confirmé le forfait de son attaquant de pointe. Touché à un ligament de son genou droit, le buteur du FC Bayern sera absent pendant environ quatre semaines.

Robert Lewandowski s’est blessé avec la sélection de Pologne lors du match contre Andorre, dimanche dernier (3-0). Auteur des deux premiers buts des Polonais, il était sorti du terrain après l’heure de jeu. Rentré immédiatement à Munich, le buteur a eu la confirmation sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité après des examens.

L'attaquant du Bayern, meilleur buteur européen

Robert Lewandowski est l’actuel meilleur buteur du Bayern Munich, de la Bundesliga et aussi des grands championnats d’Europe. Cette saison, il a inscrit 35 buts et délivré 6 passes décisives en 25 matches de championnat disputés. En C1, il a marqué 5 buts en 6 matchs joués. L’avant-centre de 32 ans totalise 42 buts et 7 passes en 36 apparitions toutes compétitions confondues.

Le joueur offensif polonais a joué 325 matchs sous le maillot rouge des Munichois depuis son arrivée en Bavière en juillet 2014. Il totalise 288 buts pour 64 passes décisives. Mine de rien, le PSG est débarrassé du principal danger qui guettait sa défense pour le match à venir. Cette bonne nouvelle pour l' entraîneur Mauricio Pochettino et ses joueurs augmente les chances d'une revanche du club Parisien, battu en finale de Ligue des champions par les Allemands la saison dernière.