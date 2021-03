LOSC Mercato : Olivier Létang déjà sur la sellette à Lille ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2021 à 14:20

Après avoir quitté le Stade Rennais, Olivier Létang est nommé à la présidence du LOSC en décembre 2020. Une aventure qui pourrait connaître une fin brutale comme ce fut le cas en Bretagne selon agent de joueurs qui connaît bien l’homme de 48 ans.

Un problème d’égo avec Olivier Létang ?

Dans son édition de cette semaine, France Football s’est attardé sur la personnalité de l’actuel patron de Lille OSC. Et d’après Laurent Schmitt, un représentant de footballeurs qui a déjà travaillé avec l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, l’aventure pourrait tourner court en raison de sa propension à tout contrôler. Pour lui, l’attrait pour le pouvoir de Létang pourrait finir par agacer les dirigeants lillois qui n’auraient d’autre choix que se séparer de lui.

« Son passé de joueur a sans doute forgé sa capacité de travail et il faut reconnaître qu'il est bien plus performant comme dirigeant. Il a puisé dans la frustration de sa première carrière pour réussir dans la deuxième. Il veut de l'attention, de la reconnaissance, de la lumière, parce qu'il en a manqué avant, comme joueur. Mais la frustration ressort et il en fait trop.

Son profil est celui d'un directeur général, être le Bernès de Tapie ou le Faccioli d'Aulas, être aux ordres d'un visionnaire afin de mener la politique qu'on lui dicte. Mais lui veut autre chose, être calife à la place du calife, c'est son problème », a expliqué Laurent Schmitt dans les colonnes de l’hebdomadaire français. Un trait de caractère qui avait été évoqué par les propriétaires du Stade Rennais au moment de l’éviction de l’ancien joueur.

Olivier Létang et la famille Pinault

Après une brève carrière de directeur général chez Sports Invest UK (juin à octobre 2017), société de gestion de carrières, Olivier Létang débarque au Stade Rennais pour occuper les fonctions de directeur exécutif, à la suite de la démission de René Ruello. Mais alors que le club rennais occupe une honorable place de 3e de Ligue 1 et est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le natif du Mans est démis par la famille Pinault, propriétaire des Rouge et Noir.

Pour les fondateurs des sociétés Artémis et Kering, l’éviction de Létang fait « suite à une divergence sur le mode d'organisation du club » et « son bras de fer avec le coach Julien Stéphan et son omniprésence dans toutes les composantes du club. »