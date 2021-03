PSG Mercato : Mbappé, Al-Khelaïfi tout proche d’un exploit ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2021 à 17:30

A quelques mois de l’ouverture du mercato d’été, les bruits se font de plus en plus persistants autour de la situation de Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main.

Kylian Mbappé proche d’un accord avec le PSG ?

Florentino Pérez et le Real Madrid pourraient une nouvelle fois voir leur rêve d’enrôler Kylian Mbappé s’envoler lors de la prochaine fenêtre du marché des transferts. Depuis plusieurs années, le club madrilène tente de convaincre l’international français de 22 ans de quitter les rangs des Parisiens pour passer sous le maillot de l’actuel 3e de Liga. De son côté, le président du Paris Saint-Germain, qui n’entend pas laisser filer son joyau bondynois, multiplie les manoeuvres afin de le sécuriser dans la capitale tricolore.

Et d’après les toutes dernières informations relayées par Nicolò Schira, spécialiste du mercato, Al-Khelaïfi et Leonardo font de la prolongation du Champion du Monde 2018 leur priorité absolue. Le journaliste italien ajoute même que les décideurs du Paris SG sont confiants quant à l’aboutissement de ce dossier. Si un contrat de courte durée était annoncé au début des négociations, Nicolo Schira assure que les deux parties travaillent désormais sur un engagement devant courir jusqu’en 2026. Un accord ne serait plus loin entre le jeune avant-centre et sa direction.

« Le PSG travaille pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2026. C’est la priorité de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Ils sont confiants à l’idée d’une solution pour un accord dans les prochaines semaines. » Un échec cuisant pour les Madrilènes ?

Mbappé déjà loin du Real Madrid ?

Si Paris parvient à arracher une signature d’un nouveau bail à l’ancien joueur de l’AS Monaco, se serait un véritable camouflet pour le Real et la presse espagnole. Tellement le nom du numéro 10 de la sélection française a été intimement lié à la Maison-Blanche. Les médias espagnols assurant même que l’ailier droit des Rouge et Bleu ne comptait pas renouveler son engagement pour contraindre les décideurs du club de la capitale à le vendre lors du mercato estival. Mais tant que rien n’est encore signé et officialisé, tout reste ouvert en temps de transferts.

Les supporters des champions de Ligue 1 vont donc devoir patienter avant d’être situés définitivement dans ce dossier.