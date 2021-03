AS Monaco Mercato : Officiel, un indésirable transféré en MLS

Publié le 11 mars 2021 à 21:30

Prêté à Brest la saison dernière, Samuel Grandsir est revenu à l’AS Monaco à l’été 2020, mais il n’a pas trouvé sa place dans l’équipe de Niko Kovac. Ce jeudi, le club du Rocher a officialisé son transfert définitif aux États-Unis en Major League Soccer (MLS).

AS Monaco : Samuel Grandsir rejoint Los Angeles Galaxy

L’AS Monaco a réussi à se débarrasser de Samuel Grandsir, un polyvalent milieu offensif qui n’a pas réussi à s’imposer dans la Principauté. Prêté sans option d'achat au RC Strasbourg entre janvier et juin 2019, il a passé la saison dernière tronquée au Stade Brestois, toujours sous la forme de prêt. Peu utilisé par Thierry Henry, puis Leonardo Jardim (lors de son retour sur le Rocher), Samuel Grandsir n’a pas non plus convaincu le coach Niko Kovac. Depuis le début de la saison, il n’a pas joué le moindre match. Il ne rentrait clairement pas dans les plans du nouvel entraîneur des Monégasques. « L’AS Monaco annonce un accord avec le Los Angeles Galaxy en vue du transfert de Samuel Grandsir. Le milieu de terrain rejoindra le club de Los Angeles Galaxy qui évolue en Major League Soccer, après obtention du visa. L’AS Monaco lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière », a communiqué l’ASM. Selon Transfermarkt, le contrat du joueur de 24 ans avec les Galactiques va jusqu'en décembre 2023.

4 clubs en France pour le milieu offensif

Ancien international Espoir Tricolore, Samuel Grandsir a été recruté à l’ES Troyes AC, son club formateur, lors du mercato de l'été 2018, contre un montant de 3 M€. En deux saisons et demie de contrat avec le club princier, il a joué seulement 18 matchs, dont 3 en Ligue des Champions, et a marqué un but. Après l’ESTAC, l’AS Monaco, le RCSA et le SB29, entre 2016 et 2021, le natif d’Évreux va découvrir le championnat nord-américain. Il va débarquer en MLS avec 131 matchs (12 buts et 11 passes décisives) en professionnel, dans les jambes.













Par ALEXIS