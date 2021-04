Tottenham : Arsène Wenger dithyrambique sur Harry Kane

Publié par Chemssdine le 01 avril 2021 à 03:00

Ayant entraîné le club anglais mythique d'Arsenal pendant 22 ans, Arsène Wenger dispose d'une connaissance accrue du football anglais. Il a notamment beaucoup dû faire face au rival Tottenham, chez qui jouait et joue encore Harry Kane, un joueur qu'apprécie beaucoup Wenger et sur lequel il croit beaucoup.

Wenger pense que Tottenham peut se permettre de conserver Harry Kane

Leader de Premier League en décembre, Tottenham n'a pas su tenir la cadence alors que ses poursuivants tels que Manchester City, Manchester United, Leicester ou encore Chelsea ont de leur côté mis les bouchées doubles. L'élimination en huitièmes de finale d'Europa League face au modeste Dinamo Zagreb n'a rien arrangé aux affaires des Spurs, fragiliseant même le poste de José Mourinho. Pourtant, le club du nord de Londres peut compter sur son capitaine Harry Kane, qui réalise sûrement la plus belle saison de sa riche carrière. Le buteur anglais, qui a inscrit 28 buts et délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues, a gagné le respect de nombreux observateurs parmi lesquels celui d'Arsène Wenger, qui pense qu'il pourrait grandir et aider Tottenham à faire de même. "Tottenham est dans une position où il peut être ambitieux et nous ne devrions peut-être pas juger uniquement de la situation d'aujourd'hui, a déclaré l'ancien tacticien alsacien au micro de beIN Sports. "Tottenham était en tête du championnat en décembre. Il y a eu quelques fois où ils étaient en tête du championnat alors que j'étais encore à Arsenal. Il est le seul à pouvoir évaluer la situation. Un tel joueur est toujours sollicité par d'autres clubs et doit toujours évaluer sa situation. "

Wenger ferait jouer Kane en meneur de jeu

En pleine admiration sur l'international anglais (52 sélections, 33 buts), l'ancien manager de l'AS Monaco s'est également projeté à l'idée d'avoir un jour entraîné le capitaine des Three Lions. Et pour lui, la position convenant le plus aux caractéristiques d'Harry Kane reste celle de meneur de jeu : "Il était jusqu'à présent un vrai top leader à Tottenham. C’est l’un des meilleurs leaders de l’équipe nationale anglaise. Je respecte hautement son engagement et sa qualité. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il pourrait jouer essentiellement en tant que numéro 10 parce que la qualité de ses passes décisives et la vitesse de sa vision de jeu, et l'exécution de sa vitesse sur de longues balles sont exceptionnelles. "