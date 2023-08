Toujours inquiet au sujet de l'avenir de Jonathan David, le LOSC avait pisté un attaquant en Belgique. Mais celui-ci est désormais courtisé par Tottenham.

Mercato LOSC : Gift Orban courtisé par Tottenham

Quelques heures après son match nul sur le terrain de Nice (1-1), le LOSC reçoit une mauvaise nouvelle. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Tottenham s'est rensigné au sujet de Gift Orban. L'attaquant de 21 ans, auteur d'une saison 2022-2023 XXL avec La Gantoise (15 buts, 2 passes décisives en 16 matchs), figure dans la liste prioritaire des Dogues cet été. Les dirigeants nordistes gardent un oeil sur lui dans le cas où Jonathan David quitterait le club.

Cependant, au vu de la situation du Canadien, Lille n'a pas encore insisté pour Gift Orban. Mais le club français pourrait le payer très cher dans les prochains jours. Les Spurs, qui sont en passe de perdre Harry Kane, cherchent la future star de leur attaque. C'est pourquoi leur présence dans le dossier Orban est très dangereuse pour les Dogues. Olivier Létang, le président du LOSC, se retrouve face à un dilemme : insister pour Orban en sachant que David n'est pas parti, ou laisser filer le buteur nigérian à Londres, en prenant le risque de perdre également le Canadien.

Les Spurs prêts à miser 30 millions d'euros sur Gift Orban

Le LOSC va devoir prendre une décision rapide. Les dirigeants de Tottenham devraient passer à l'action dans les prochains jours pour Gift Orban. Selon Sacha Tavolieri, ils sont prêts à miser 30 millions d'euros (hors bonus) pour s'offrir ses services. Une somme qui pourrait convaincre La Gantoise de céder son prodige. Le club belge demanderait 25 millions d'euros d'après les dernières informations de RMC Sport, parues en juillet dernier. Pour voir Lille bouger, il faudrait surtout que l'avenir de Jonathan David se décante.

Pour le moment, le buteur de 23 ans est pressenti pour rester dans le Nord. Il a été titularisé par Paulo Fonseca, son entraîneur lors de la 1re journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice vendredi (1-1). Son départ aurait pu se préciser ce week-end, du côté d'Al-Hilal. Mais Olivier Létang s'est montré intransigeant face à l'intérêt du club saoudien : « Il ne partira pas si jamais on n’a pas la capacité de le remplacer. Parce que l’on a des ambitions sportives et il est hors de question de vendre Jonathan pour une somme importante, si on n’est pas en mesure de le remplacer » a-t-il rappelé sur RMC Sport. Affaire à suivre.