Le PSG a entamé des discussions avec un buteur de Ligue 1. Mais plusieurs grands clubs européens ont de l'avance sur le dossier.

Mercato PSG : Elye Wahi pour remplacer Hugo Ekitike ?

Il fait partie des attaquants français les plus surveillés cet été. Le Montpelliérain Elye Wahi sort d'une excellente saison avec le MHSC (19 buts et 6 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1), ce qui lui vaut d'être sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. En parallèle du dossier Kylian Mbappé et du clan des lofteurs, le club de la capitale cherche un remplaçant au jeune Hugo Ekitike, qui pourrait prendre la direction du RC Lens.

Alors que des rumeurs, infirmées par la suite, avaient circulé en début d'été à propos d'une prise de renseignements des Parisiens, Foot Mercato annonce que des contacts ont eu lieu cette semaine. Une simple requête pour connaître les demandes des dirigeants du Montpellier HSC pour un tel transfert. La Paillade exige au moins de 40 millions d'euros pour laisser partir son buteur phare, encore sous contrat jusqu'en 2025.

D'autres écuries intéressées

Quelques semaines plus tôt, Chelsea avait tranmis une offre de 27,5 millions d'euros, jugée insuffisante par le MHSC. Elye Wahi avait même visité les installations des Blues, mais le transfert n'a pas abouti. Tottenham et Francfort suivraient aussi de près ce dossier. Les Anglais attendent la vente définitive d'Harry Kane avant de se lancer dans l'opération Elye Wahi, tandis que les Allemands temporisent. Le recrutement de la pépite montpelliéraine ne dépendant pas du départ de Randal Kolo Muani.

Depuis l'ouverture du mercato, Elye Wahi le sait. Il a un bon de sortie de la part de ses dirigeants, mais pas à n'importe quel prix. Une situation parfaitement comprise par l'attaquant, qui n'a fait aucune vague depuis son retour à l'entraînement. Il pourrait même être titulaire ce week-end pour la reprise du championnat, aux côtés de la nouvelle recrue Akor Adams. Montpellier affronte Le Havre dimanche à 15h.