Stade Rennais Mercato : Le dossier Camavinga déjà bouclé ?

31 mars 2021

Eduardo Camavinga a de fortes chances de quitter les rangs du Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Si plusieurs grands clubs européens rêvent du milieu de terrain rennais, son agent a laissé filtrer un indice quant au futur de son client de 18 ans.

Direction la Premier League pour Eduardo Camavinga ?

Si jeune et déjà si grand par le talent. A l’image de Kylian Mbappé durant l’été 2017, Eduardo Camavinga fait rêver presque toutes les grosses écuries du continent. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international espoir français pourrait donc ne plus porter le maillot du Stade Rennais la saison prochaine. D’ailleurs, l’agent du protégé de Bruno Genesio a ouvertement avoué que son client pourrait rejoindre la Premier League à l’issue de la saison en cours.

« Je m'attends à trois ou quatre très gros contrats de ma part qui battront beaucoup de records. J'espère qu'ils arriveront. Nous avons de très bons joueurs dans notre agence. Nous avons probablement le meilleur jeune joueur du monde, Camavinga (...). Il peut jouer l'année prochaine en Premier League. Il est si bon. S'il le fera ou non, je ne sais pas. Son parcours a été difficile (…) Mais son caractère est incroyablement fort (…) C'est un garçon adorable et je pense qu'il va être une superstar », a déclaré Jonathan Barnett lors d'une interview avec The Athletic. Il faudra donc s’attendre à une rude bataille pour l’enfant de Miconje puisque ses courtisans sont en grand nombre.

Bataille royale pour Camavinga ?

Pur produit du centre de formation du club breton, l’international espoir français pourrait prochainement devenir le plus gros transfert de l’histoire des Rouge et Noir. Il faut dire que le site spécialisé Transfermarkt évalue le poulain du président Olivier Létang à 60 millions d’euros. Une somme insignifiante pour certains cadors qui aimeraient bien avoir le jeune milieu de terrain du Stade Rennais dans leur écurie la saison prochaine. Toutefois, si le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United sont cités sur les traces de Camavinga, aucun d’entre eux n’a encore fait un pas concret dans le sens de son recrutement.

Affaire à suivre…