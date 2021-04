OL Mercato : La Juventus décidée à faire son marché à Lyon

Publié par ALEXIS le 01 avril 2021 à 12:00

La Juventus apprécie bien les joueurs de l' OL. En plus de l’intérêt pour Houssem Aouar déclaré depuis l’été 2019, le club de Serie A a deux autres joueurs du club rhodanien dans le viseur.

OL : Qui sont les Lyonnais visés par la Juve ?

Le président de l’ OL avait confirmé un intérêt de la Juventus pour Houssem Aouar en 2020. « Je sais qu’il y a eu des contacts entre nos dirigeants. J’aimerais voir Aouar à la Juventus à l’avenir », avait déclaré Jean-Michel Aulas, avant la double confrontation entre le club turinois et l’Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Ligue des champions 2019-2020. « Un jour ou l’autre, je ferais un transfert avec mon ami Andrea Agnelli », avait même annoncé le dirigeant rhodanien. Pendant le Mercato d’été 2020, Jean-Michel Aulas avait reçu des propositions pour le milieu de terrain, mais elles n’étaient pas suffisantes pour le patron du club rhodanien.

Le meneur de jeu de l’ OL dispose toujours d’un bon de sortie et la Juve est toujours intéressée par ses services. D’ailleurs, il n’est plus le seul joueur visé par la Vieille Dame. En quête de nouveaux joueurs, cette dernière a coché les noms de Memphis Depay et Rayan Cherki. La rumeur sur l’intérêt du club Piémontois pour le capitaine et la pépite des Gones est confirmée par Tuttosport, ce jeudi.

Situation d'Aouar, Memphis et Cherki à Lyon

Retenu par l’ OL après le transfert de Nabil Fekir au Betis Séville en juillet 2019, Houssem Aouar est désormais sur le marché. L’été dernier, Arsenal avait fait une proposition aux Lyonnais pour le transférer, mais son offre n’avait pas satisfait les attentes de Jean-Michel Aulas. « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (80 M€, ndlr), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 M€ », avait-il indiqué dans Le Progrès en octobre 2020. Avant l’ouverture du marché de l’été 2021, plusieurs clubs sont positionnés pour tenter recruter le néo-Tricolore. Ce sont entre autres : Liverpool, le Real Madrid, Manchester City et évidemment les Gunners. Houssem Aouar est sous contrat à l’ OL jusqu’en juin 2023 et sa valeur est estimée à 50 M€. C’est d’ailleurs à ce montant que Jean-Michel Aulas souhaite le vendre.

Concernant Memphis Depay, son contrat à Lyon expire le 30 juin 2021, soit dans trois mois. Le boss des Lyonnais espère certes un accord de prolongation de son bail jusqu'au bout, mais le buteur est plutôt vers un départ libre, probablement au FC Barcelone. Rayan Cherki, lui, est un joueur prometteur lancé en Ligue 1 la saison dernière, à seulement 16 ans. Lié aux Gones, son club formateur, jusqu’en juin 2023, il vaut 25 M€ sur le marché des transferts.