ASSE Mercato : Hamouma, une décision prise pour son avenir

Publié par ALEXIS le 01 avril 2021 à 16:00

Ancien scout pour l’ ASSE, David Wantier a été le responsable de la cellule recrutement du club ligérien entre 2015 et février 2020. Un an après son départ du Forez, il annonce son retour, dans son costume d’agent de joueurs. Représentant de Romain Hamouma, il a annoncé la couleur sur l’avenir de l’attaquant en fin de contrat cet été.

ASSE : David Wantier redevient agent de joueurs

David Wantier était agent de joueurs avant d’intégrer la cellule recrutement de l’ ASSE et d’en devenir le patron. Parti du club stéphanois, il y a un an, il va récupérer sa licence et rependre ses activités de représentant de joueurs. « Je n’avais pas vocation d’aller dans un autre club après l’AS Saint-Étienne. L’idée c’était de reprendre ma licence d’agent une fois le délai passé, puisqu’il faut attendre un an lorsqu’on a travaillé pour un club pour pouvoir prétendre récupérer la licence », a-t-il fait savoir dans une longue interview à Evect. David Wantier redeviendra donc l'agent de Romain Hamouma. « Oui, je vais redevenir son conseiller », a-t-il confirmé.

Hamouma ne va pas raccrocher cet été

Dans ses confidences à la source, il a lâché des indices sur le futur du natif de Montbéliard. Le bail de ce dernier à l' ASSE prend certes fin dans trois mois, mais il n’est pas question de raccrocher les crampons ou songer à une possible reconversion pour l’heure. « Hamouma (34 ans) reste un joueur décisif. Il a largement les capacités pour faire d’autres saisons au plus haut niveau. Il n’est pas question de se reconvertir à la fin de cet exercice. Il sera joueur professionnel la saison prochaine », a annoncé David Wantier. « C’est quelqu’un qui va atteindre la barre des 300 matchs en Ligue 1, ce n’est pas rien », a-t-il souligné.

Romain Hamouma a rejoint l’ ASSE à l’été 2012, en provenance du SM Caen. Il est donc dans sa 9e saison consécutive chez les Verts et a déjà marqué le club de ses empreintes. Le N°21 de Sainté est en effet le meilleur buteur de l’histoire du club, parmi les joueurs encore en activité. En 291 matchs disputés sous le maillot des Stéphanois, Romain Hamouma a marqué 58 buts et a délivré 47 passes décisives.