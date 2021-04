OM Mercato : Pablo Longoria sur un joli coup en Allemagne

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 14:00

Le poste de gardien de but à l’ OM est l’un des chantiers prioritaires de Pablo Longoria au prochain mercato d’été. Yohann Pelé est en fin de contrat et il faut une doublure à Steve Mandanda (36 ans). Le nom d’un jeune portier du Bayern Munich est sur les tablettes du nouveau président des Olympiens.

OM : Alexander Nübel visé pour remplacer Yohann Pelé

Yohann Pelé va quitter l’ OM à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. L’Équipe le confirme : « À 38 ans, Yohann Pelé ne devrait pas signer une nouvelle prolongation, lui qui a rempilé d'une saison supplémentaire à la surprise générale l'été dernier. Les dirigeants visent un numéro 1 bis pour préparer l'après-Mandanda ». Pour le remplacer dans l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria est sur la piste menant vers Alexander Nübel, un gardien de but international Espoir allemand. D’après les informations du journaliste de Sport 1, Florian Plettenberg, l’Olympique de Marseille a fait « une nouvelle demande » au club de Bundesliga pour la doublure de Manuel Neuer (35 ans).

Marseille face à la concurrence de l'AS Monaco

Le confrère allemand va plus loin sur l’intérêt de l' OM pour Alexander Nübel. Il croit savoir qu’il y a une forte concurrence sur ce dernier. En quête d’un gardien de but plus performant comparativement à Benjamin Lecomte, l’AS Monaco est aussi intéressé par les services du portier de 24 ans. Le club du Rocher est « actuellement le favori » pour attirer Alexander Nübel dans la Principauté d’après la source. L’ OM va donc devoir retrousser ses manches si elle veut engager la concurrence avec l’ASM et son gros portefeuille.

Pour rappel, Pablo Longoria est également sur d’autres pistes. Le journal turc, Fanatik a révélé récemment l’intérêt du dirigeant phocéen pour Ersin Destanoglu (20 ans), actuel portier N°1 du Besiktas dans le championnat de Turquie. Pour revenir à Nübel, il est sous contrat au Bayern jusqu'en juin 2025 et vaut un peu plus de 6,5 M€ sur le marché des transferts.