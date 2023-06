À 24 heures de l'ouverture du mercato estival, l'AS Monaco veut dégraisser son effectif, et officialise deux gros départs ce vendredi.

Mercato : Alexander Nübel et Malang Sarr quittent l'AS Monaco

L'AS Monaco continue ses grandes manoeuvres à l'approche du mercato estival. Après avoir remercié Philippe Clement à l'issue de la dernière journée de championnat, les dirigeants monégasques ont officialisé les départs d'Alexander Nübel et de Malang Sarr ce vendredi via le compte Twitter du club.

Arrivé à l'été 2021, prêté par le Bayern Munich, Alexander Nübel a alterné le bon et le moins bon en Principauté. Au total, il a disputé un total de 97 matches toutes compétitions confondues, et ne laissera pas une grande trace de son passage à l'AS Monaco. Concernant Malang Sarr, ce dernier était prêté par Chelsea depuis l'été dernier dans le but de se relancer. Un pari peu convaincant puisque l'ancien niçois n'a pris part qu'à seulement 17 rencontres toutes compétitions confondues.

Monaco cherche toujours son futur entraîneur

Toujours sans entraîneur depuis le limogeage de Philippe Clement il y a quelques jours, l'AS Monaco continue de travailler méticuleusement sur le dossier. Ces dernières heures, le nom qui revient avec insistance en Principauté est celui de Marcelo Gallardo, l'actuel entraîneur argentin de River Plate.

Toutefois, les Monégasques ne sont pas seuls sur le dossier, puisque Pablo Longoria est également sur la piste du coach argentin, et des premiers contacts auraient été établis ces derniers jours entre les deux parties. Dernièrement, Julien Stéphan a ouvertement déclaré sa flamme à Monaco dans une interview sur RMC, où il explique que le projet du club était intéressant. "Est-ce que Monaco est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment." À l'heure actuelle, les dirigeants monégasques n'ont pas répondu à cet appel du pied.