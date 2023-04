Publié par Thomas G. le 11 avril 2023 à 20:48

Toujours en course pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, l'AS Monaco devrait perdre un élément important cet été.

Tenu en échec par le FC Nantes, ce week-end, l’AS Monaco a laissé filer de précieux points dans la course à la Ligue des Champions. Les Monégasques sont 4e à 3 points de l’OM et à 5 points du RC Lens. Les hommes de Philippe Clement vont devoir réagir rapidement face au FC Lorient pour continuer d’espérer. Une place dans les trois premières places du championnat pourrait faciliter le mercato de l’ASM qui va devoir recruter cet été.

Les Monégasques seraient à la recherche d’un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. À quelques mois de la fin de son prêt à l’AS Monaco, Alexander Nübel aurait pris sa décision concernant son futur. Le gardien de 26 ans souhaiterait quitter le club de la Principauté lors du mercato estival. Selon les informations de Florian Plettenberg, les dirigeants de l’AS Monaco souhaitaient définitivement recruter Alexander Nübel, mais le gardien allemand a refusé la proposition monégasque.

Malgré des matchs en dents de scie cette saison, le natif de Paderborn avait gardé la confiance des dirigeants de l’ASM. Alexander Nübel souhaiterait donner un nouvel élan à sa carrière en quittant la Principauté. Le gardien allemand devrait donc retourner au Bayern Munich cet été et laisser son poste de numéro 1 à l’AS Monaco, vacant.

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel va quitter l’ASM

Après Paul Mitchell, c’est donc un deuxième départ important qui se précise à l’ASM. Les Monégasques n’auront pas réussi à convaincre Alexander Nübel de rester, malgré la perspective d’une qualification en Ligue des Champions.

En parallèle, l’AS Monaco serait à la recherche d’un nouveau gardien de but depuis plusieurs semaines. Les Monégasques se sont notamment intéressés à l’ancien espoir du LOSC, Jean Butez, qui est l’un des meilleurs gardiens du championnat belge. Une première offre concrète pourrait être transmise par l’AS Monaco au Royal Antwerp dans les prochaines semaines.