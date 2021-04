OL Mercato : Juninho tout proche d’un important accord ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2021 à 21:44

À L' OL, l’ouverture du marché des transferts de l’été occupe déjà les esprits. Juninho, le directeur sportif de l’ OL, s’active pour régler certains dossiers importants. Le brésilien est donc déjà en mode mercato avant l’heure.

Les plans de Juninho pour Jason Denayer ?

Profitant de sa présence en conférence de presse à l’occasion de la prolongation officielle de Marcelo, Juninho avait fait le point sur la situation de Jason Denayer. Arrivé en août 2018, en provenance de Manchester City, le défenseur central de 25 ans sera bientôt au terme de son aventure à Lyon le 30 juin 2022 plus précisément. À un an de cette date, le dirigeant de l’équipe lyonnaise veut que l’international belge signe un nouveau contrat avec le club Rhodanien.

« On est déjà bien avancé sur la prolongation de Jason. J'espère que l'on va trouver une solution, car il est important pour nous. Il faut trouver la solution, car Jason est important pour nous, et la stabilité défensive est primordiale si on veut gagner des titres », avait annoncé le Brésilien. L’affaire serait sur le point d’aboutir.

OL Mercato : Jason Denayer bientôt prolongé à Lyon ?

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe assure que Jean-Michel Aulas et Juninho se sont mis d’accord sur le cas Jason Denayer. Les dirigeants de l’équipe entraînée par Rudi Garcia auraient pris la résolution de proposer un nouveau bail au compatriote d’Eden Hazard. L’ancien protégé de Pep Guardiola ayant reçu une offre de contrat courant jusqu’en 2025 assortie d’une belle revalorisation salariale. Toujours selon le quotidien sportif, plusieurs formations européennes seraient positionnées afin de tenter de recruter le natif de Brussel.

Auteur de 25 apparitions en Ligue 1 avec 25 titularisations, le joueur formé à Anderlecht fait partie des hommes clés du système de jeu de l'Olympique Lyonnais sous Rudi Garcia. Reste maintenant à savoir si le principal intéressé souhaite poursuivre du côté du Groupama Stadium.