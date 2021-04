Manchester United : La tuile se confirme pour Anthony Martial

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 01:30

Manchester United a communiqué sur l’état d’ Anthony Martial. L’attaquant des Reds Devils avait contracté une blessure au genou gauche lors de la dernière trêve internationale.

Terrible nouvelle pour Anthony Martial

Manchester United a conforté sa deuxième place en Premier League ce dimanche. Les Reds Devils ont renversé Brighton & Hove à Old Trafford (2-1). Pour cette affiche, Ole Gunnar Solskjaer a dû composer sans Anthony Martial. L’attaquant de 25 ans est revenu blessé du dernier rassemblement de l’équipe de France. Il a contracté une blessure au genou gauche lors du match des Bleus contre le Kazakhstan (0-2). En marge de la rencontre contre Brighton, le club anglais a donné des nouvelles de l’international tricolore (27 sélections/1 but). Elles sont loin d’être bonnes puisque l’ancien monégasque va manquer plusieurs mois de compétition. Remonté, Ole Gunnar Solskjaer a grogné contre la tenue de la dernière trêve internationale.

L’Euro avec les Bleus compromis ?

Le coach mancunien craint d’avoir perdu Anthony Martial pour le reste de la saison. « Malheureusement, il s’est foulé le genou avec la France. C’est toujours quand ils partent en sélection [...] Vous pouvez croiser les doigts et espérer qu’ils reviennent en forme. Perdre Anthony pour ce qui pourrait être le reste de la saison est très décevant, surtout quand les rapports français indiquaient que ce n’était rien de grave, mais finalement ça à l’air mauvais », a pesté le Norvégien. Outre la Premier League et la Ligue Europa avec Manchester United, l’avant-centre pourrait également manquer l’Euro cet été. Un véritable coup dur alors qu’il fait partie des listes de Didier Deschamps depuis septembre 2020. S’il ne devait plus rejouer, l’ancien monégasque terminerait la saison avec 7 buts et 8 passes décisives avec son club.