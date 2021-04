PSG : Message de Paredes à ses coéquipiers contre le Bayern

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 23:00

Leandro Paredes, milieu de terrain du PSG, est suspendu pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Il ne joue donc pas contre le Bayern Munich, mercredi (21h) en Ligue des Champions. Toutefois, il compte sur ses coéquipiers pour faire un bon résultat à l’Allianz Arena. Il a exprimé son optimisme sur le choc contre le champion d’Europe, sur la télé du club de la capitale.

PSG : Leandro Paredes « a confiance en ses coéquipiers »

Le PSG affrontera le Bayern Munich, dans deux jours, sans Marco Verratti et Alessandro Florenzi testés positifs à la Covid-19, mais également sans Leandro Paredes. Ce dernier a écopé de cartons jaunes et est suspendu pour la manche aller de la double confrontation avec le club bavarois. Il regrette certes son absence, mais fait confiance à ses partenaires pour faire le boulot. « C'est difficile à vivre, je ne pourrai pas être sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Je savais que j'étais sous le coup d'une suspension quand on jouait contre Barcelone. J'ai pris ce carton jaune, c'est dur, mais c'est ainsi », a-t-il confié au Micro de PSG TV. « J’ai confiance en mes coéquipiers pour aller faire un bon résultat là-bas, et j'espère être disponible pour le match retour », a-t-il rassuré.

Paris SG à fond sur tous les tableaux

Le PSG est certes concentré sur l’UEFA Champions League, après la finale perdue en août 2020, mais ne lâchera rien en Ligue 1 non plus. « Le groupe est prêt à 100%. Nous avons beaucoup d'envie, celle de bien faire, celle de gagner. Nous abordons cette dernière partie de saison avec énormément d'envie, et cette rencontre nous motive beaucoup », a déclaré Leandro Paredes. Rappelons que l’Argentin a disputé 5 matchs de C1 cette saison avec les Rouge et Bleu, dont ceux contre le FC Barcelone en 8e de finale aller et retour. À noter aussi que le Paris Saint-Germain est désormais 2e du championnat, suite à sa défaite contre le LOSC, dimanche au Parc des Princes. Leandro Paredes et ses coéquipiers sont également qualifiés pour les quarts de finale de la coupe de France.