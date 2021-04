PSG : Encore une mauvaise nouvelle avant le Bayern Munich

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 14:30

Le PSG a annoncé une mauvaise nouvelle, ce lundi 5 avril, à deux jours du match crucial contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le PSG perd, Neymar pète un câble

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le PSG avant d’affronter le Bayern Munich à l’Allianz Arena, ce mercredi (21h). Un match capital comptant pour les quarts de finale aller de l’UEFA Champions League. En effet, les Parisiens ont été battus par les Lillois, samedi, lors de la 31e journée de Ligue 1 et ne sont plus leaders. Ils ont désormais trois points de retard sur le LOSC et sont sous la menace de l’AS Monaco et de l’OL. Lors de cette confrontation directe dans la course au titre de champion de France, Neymar avait été exclu en toute fin de match. Il pourrait écoper d’une lourde sanction, suite au coup de pied assené à Tiago Djalo sur le terrain, suivi d’une chaude altercation avec défenseur central lillois dans le tunnel du Parc des Princes.

Pour le match perdu contre les Dogues, le Paris Saint-Germain était privé de Marco Verratti testé positif au Covid-19, de Danilo Pereira (soins pour sa contusion au mollet gauche), de Juan Bernat (en phase de reprise), d'Alexandre Letellier (lésion à la cuisse), de Layvin Kurzawa (douleurs musculaires aux mollets) et de Mauro Icardi (en reprise suite à sa lésion à la cuisse gauche).

Alessandro Florenzi positif à la covid-19

Trois jours après sa défaite devant le Lille OSC, le PSG affronte le Bayern Munich. Mais déjà, le club de la capitale est frappé par une absence, et non des moindres, celle d’Alessandro Florenzi. Il est positif au coronavirus. « Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié », a communiqué le Paris SG, ce lundi. Le défenseur latéral droit prêté par l’AS Rome aux Rouge et Bleu était absent contre Lille, samedi. Il avait été donc placé « à l’isolement depuis quelques jours par précaution ». À noter que l’international italien est un crack de l’équipe de Mauricio Pochettino. Victime de douleurs aux adducteurs un temps, il a fait 18 apparitions en L1, mais a été titulaire 16 fois. En C1, il a disputé tous les 8 matchs du PSG et a été titulaire autant de fois.