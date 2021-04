ASSE Mercato : Yvan Neyou, mise au point d'un prétendant

Publié par ALEXIS le 07 avril 2021 à 14:00

À l’ ASSE, Yvan Neyou fait partie des quelques satisfactions individuelles au sein d’un collectif qui lutte pour se maintenir en Ligue 1. Il pourrait rapporter une grosse plus-value au club ligérien en cas de transfert lors du prochain Mercato. Son profil plairait d’ailleurs au RC Lens. Toutefois, le promu a fait une précision importante sur son intérêt supposé pour le milieu de terrain.

ASSE : Le RC Lens nie tout contact avec Yvan Neyou

Dès son premier match officiel avec l’ ASSE en finale de la coupe de France, Yvan Neyou avait été impressionnant. Par sa capacité à ratisser les ballons, sa conduite de balle, sa projection rapide vers l’avant, sa précision dans les passes, sa technique, il avait séduit les 2800 spectateurs autorisés au Stade de France, le 24 juillet 2020. Le Camerounais a confirmé son talent en Ligue 1 ensuite. Il fait partie des joueurs clés de l’AS Saint-Étienne. Pour preuve, il a été titulaire 24 fois, lors des 26 matchs disputés en championnat.

Avant l’ouverture du prochain mercato, son nom figure sur les tablettes de plusieurs clubs en L1 et à l’étranger. France Bleu Nord confirme l’intérêt du Racing Club de Lens et annonce des contacts avancés entre le club nordiste et le joueur de l’ ASSE. Mais l’information de la source a fait réagir la direction des Sang et Or. « La direction du RC Lens assure qu’aucun contact n’a été pris pour la saison prochaine avec un des trois joueurs cités, leur représentant ou club », a démenti le RCL, sans nier son supposé intérêt pour Yvan Neyou.

Statistiques du Camerounais

Rappelons que le milieu défensif a été prêté à l’ ASSE par le Sporting Braga dans un premier temps, en juillet 2020. Mais grâce à ses performances remarquables, il a été transféré définitivement chez les Verts, le 2 janvier 2021. Il a signé un contrat de 3 saisons, jusqu’en juin 2024. Selon Transfermarkt, son transfert a été bouclé à 400 000 €. À 7 journées de la fin de la saison 2020-2021, Yvan Neyou a marqué un but et a délivré 2 passes décisives. La valeur actuelle du N°19 des Stéphanois est estimée à 4,5 M€.