Bordeaux Mercato : Direction la Turquie pour Sabaly ?

Publié par Melvin le 08 avril 2021 à 13:35

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison bien morne cette année. Actuel 14e de Ligue 1, les Marine et Blanc n'ont plus grand chose à espérer d'ici la fin de saison. La direction du club a d'ores et déjà prévue un grand coup de balai pour la saison prochaine afin d'alléger la masse salariale du club.

Bordeaux : la Turquie, nouvel eldorado pour Youssouf Sabaly ?

En effet , plusieurs joueurs en fin de contrat à l'été prochain ne seront pas retenus. Dans cette liste longue comme le bras de possibles départs, on retrouve Maxime Poundjé, Nicolas de Préville ou encore Youssouf Sabaly. Et ce dernier a peut-être déjà trouvé sa futur destination. D'après foot mercato, l'international sénégalais serait sur les tablettes de Trabzonspor. Actuellement à la 4e place du championnat turc, Trabzonspor est en passe de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Dans l'optique d'être compétitif sur la scène européenne, le coach des Bordo-Mavi, Abdullah Avci, a fait de Youssouf Sabaly sa priorité pour le prochain mercato estival. Le latéral girondin quitterait ainsi la France pour la première fois de sa carrière.

Un transfert avorté à Naples et à Fulham

Ce n'est pas la première fois que le défenseur des Marine et Blanc a l'occasion de quitter son pays natal. Déjà lors du mercato d'été 2018, l'international sénégalais était en passe de s'engager avec le Napoli. Malheureusement , une blessure contractée à l'occasion du Mondial 2018 fait capoter l'affaire. Bis repetita en début d'année 2019, le joueur s'envole à Fulham pour signer son contrat mais au dernier moment les dirigeants bordelais se retractent, n'appréciant pas la méthode utilisée par le club londonien dans ce dossier.