Bordeaux Mercato : Officiel, Youssouf Sabaly au Betis Séville

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 01:45

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature de Youssouf Sabaly, ce lundi 7 juin 2021. Il s’est engagé avec le Betis Séville jusqu’en juin 2026.

Bordeaux : Youssouf Sabaly au Betis Séville pour 5 ans

Libre de tout engagement à l’issue de son contrat chez les Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly était annoncé en Liga par la rumeur mercato. C’est désormais officiel, il s’est engagé avec le Betis Séville pour les cinq prochaines saisons. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le club au scapulaire a confirmé la signature du défenseur. « Youssouf Sabaly quitte le Club. Il s’engage aujourd’hui au Real Betis. On remercie l’arrière latéral droit pour son implication et son professionnalisme aux Girondins de Bordeaux. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci Youssouf », a écrit le FCGB.

Le club andalou a également officialisé l'arrivée du joueur de 28 ans via son site internet. Après avoir frôlé la relégation en Ligue 2 cette saison avec Bordeaux, le natif de Chesnay (Yvelines) va disputer la Ligue Europa sous les couleurs des Beticos.

Le défenseur quitte la Ligue 1 après 8 saisons

Youssouf Sabaly a été formé au PSG (2003-2011) sans jouer avec l’équipe professionnelle. Il a en effet fait l’objet de prêts successifs à Évian Thonon Gaillard (2013-2015), puis au FC Nantes (2015-2016). Après une saison en prêt à Bordeaux (2016-2017), l’international sénégalais (21 sélections) a été transféré définitivement au club en juin 2017 pour un montant de 4 M€.

En 5 saisons sous le maillot des Marine et Blanc, Youssouf Sabaly a disputé 150 matchs pour un seul but inscrit et 17 passes décisives. En Ligue 1, il a joué 226 matchs avec Evian, le FCN et évidemment le club bordelais.