Girondins de Bordeaux : Un ex-entraîneur pour succeder à Gasset !

Publié par Melvin le 14 avril 2021 à 12:27

Un changement important se prépare aux Girondins de Bordeaux. L' entraîneur Jean-Louis Gasset pourrait laisser sa place à un ancien coach du club dans les prochaines semaines.

Vers un retour de Poyet à Bordeaux ?

En plein marasme depuis quelques semaines, les Girondins de Bordeaux se préparent à vivre un été 2021 tumultueux. Premier dossier à trancher pour les dirigeants bordelais : l'avenir de l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Le discours de ce dernier passerait de moins en moins auprès des joueurs de son équipe. Ajouté à cela des résultats très inquiétants de ces dernières semaines. Les Marines et Blancs n'ont remporté que 2 matchs sur leurs 12 dernières rencontres en Ligue 1. Le spectre d'une relégation en Ligue 2 plane sur la tête des Girondines. Si le technicien âgé de 67 ans semble assuré de finir la saison, un ancien entraîneur du club a déjà postulé pour prendre sa place la saison prochaine.

Et ce candidat déclaré se nomme Gustavo Poyet. En effet, dans une interview accordée au journal L'Équipe, le technicien uruguayen est revenu sur la possibilité de revenir en terre Girondine. « Si un jour, le club me rappelle, j’y vais, mais il faut qu’il me dise la vérité. Pour moi, l’histoire n’est pas terminée», confie-t-il au premier quotidien sportif de France. L'actuel entraîneur de l’Universidad Catolica, au Chili, avait même déjà postulé lors du départ de Paulo Sousa, l'été dernier.

« J’ai discuté avec Eduardo Macia (l’ex-directeur du football). Je connaissais encore beaucoup de joueurs, le Championnat, et je pensais pouvoir utiliser ce que Sousa avait essayé d’apporter », indique-t-il.

Un départ fracassant

Arrivé en Janvier 2018, l'ex-joueur de Chelsea avait réalisé un sacré tour de force. Il avait qualifié les Girondins de Bordeaux pour la Ligue Europa. Mais le mercato estival suivant cet exploit sonna le glas de l'aventure bordelaise de l'ex-joueur de Chelsea FC. En effet, en confit ouvert avec la direction de l'époque, le natif de Montevideo n'avait guère apprécié le départ de Gaetan Laborde vers Montpellier sans son accord.

L'entraîneur uruguayen est également revenu sur cet épisode dans son entretien accordé à L'Équipe.« Je comprends que la situation était difficile pour l’ancien propriétaire, il allait partir, il ne voulait pas prendre des joueurs et peut-être perdre de l’argent. Mais si je ne pars pas au clash et que je ne dis rien, où ça s’arrête ? », conclut-il.