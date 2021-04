Barça : Un grand retour à l'entraînement avant le Clasico !

Publié par Melvin le 08 avril 2021 à 15:35

Revenu à un point de l'Atlético de Madrid, leader du championnat, le Barça est plus que jamais dans la course au titre. Les Catalans n'ont plus connu la défaite en Liga depuis décembre dernier à l'occasion d'un match contre Cádiz. Et à quelques jours d'un Clasico décisif, le FC Barcelone enregistre un retour presque inespéré.

Gerard Piqué de retour à temps ?

En effet, Gerard Piqué est réapparu ce jeudi matin sur la pelouse du centre d'entraînement du club catalan. Ce dernier souffrait d'une entorse du ligament interne du genou droit. Écarté des terrains depuis plus d'un mois, "el presidente" donnait tout pour revenir à temps afin de disputer la rencontre face aux Merengue. Pari gagnant pour le défenseur catalan. Ronald Koeman en aura bien besoin pour faire face au Real Madrid, qui vient de s'imposer avec la manière (3-1) contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Une absence profitable au Barça ?

Si les Blaugranes enregistrent le retour de l'international espagnol, du côté du Real, les incertitudes s'accumulent ! Si Sergio Ramos est encore incertain suite à sa blessure au mollet contractée avant la trêve internationale, Raphaël Varane sera quant à lui absent. En effet, l'international français a été testé positif à la Covid-19 et doit donc déclarer forfait pour la rencontre. Un vrai coup dur pour Zinedine Zidane qui devra peut-être composer une nouvelle fois son équipe sans sa charnière centrale habituelle. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles pour les Madrilènes. Eden Hazard ainsi que Dani Carvajal ont repris l'entraînement collectif ces derniers jours.