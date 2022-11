Barça Mercato : Gerard Piqué réagit après son départ du FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 10:12

Parti à la retraite après un début de saison difficile, Gerard Piqué s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le Barça cet hiver.

Décrié pour ses mauvaises prestations et mis sous pression par sa direction, Gerard Piqué a décidé de raccrocher les crampons à 35 ans. L’international espagnol prend sa retraite à la trêve après une première partie de saison marquée par de nombreuses erreurs. Le champion du monde 2010 s’est exprimé sur Twitch sur son départ et ses projets futurs. « Si le Barça me disait, Gerard, on ne te prolonge pas, bah j'aurais pris ma retraite, même si c'était à 28 ans. Jamais j'aurai joué ailleurs. Je pensais que j'allais être triste à ma retraite mais je suis très heureux, je suis parti heureux, c'était un voyage exceptionnel. Je suis un privilégié. »

Malgré des derniers mois difficiles, le défenseur de 35 ans part en ayant trouvé un terrain d’entente avec ses dirigeants. Gerard Piqué aura tout gagné au Barça : 8 Liga, 3 Ligue des Champions, 7 Coupe du Roi, 6 Supercoupe d’Espagne, 3 Supercoupe d’Europe, 3 Coupe du Monde des clubs. Un palmarès unique qui fait de lui une légende du FC Barcelone à l’instar de ses anciens coéquipiers, Carles Puyol, Andrés Iniesta ou encore Xavi. Une page se tourne pour le Barça avec le départ de Piqué mais l’international espagnol pourrait revenir au FC Barcelone sous une autre casquette.

Barça Mercato : Gerard Piqué n’a pas dit adieu au FC Barcelone

Gerard Piqué a de grandes ambitions en dehors du football. Tout au long de sa carrière, le défenseur de 35 ans a multiplié les investissements avec ses diverses entreprises. L’international espagnol est ainsi devenu un homme d’affaires respecté. Selon les informations de Sport, Gerard Piqué aurait l’intention de revenir au Barça en tant que président du club. Le champion du monde 2010 souhaiterait se présenter aux élections présidentielles du FC Barcelone qui auront lieu en 2026.