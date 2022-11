Barça Mercato : Après Piqué, un cadre évoque son départ

Publié par Ange A. le 14 novembre 2022 à 04:11

Alors que Gerard Piqué vient de rendre son tablier, un autre cadre du Barça s’est exprimé sur son futur et est prêt à lui emboiter le pas.

Une page de l’histoire du FC Barcelone s’est tournée cette saison avec le départ de Gerard Piqué. Le défenseur central de 35 ans a décidé de ne pas aller au bout de son contrat avec le Barça. Le champion du monde 2010 a décidé de mettre un terme à sa fructueuse carrière. Auteur de performances en demi-teintes, il n’entrait plus dans les plans de Xavi. Lequel l’avait d’ailleurs relégué sur le banc pour disposer de sa charnière Araujo-Koundé. Aprs Piqué, un autre cadre de la défense catalane compte finir sa carrière chez les Blaugranas. Interrogé sur son avenir par Mundo Deportivo, Jordi Alba a évoqué la fin de sa carrière. Mais contrairement à son compatriote, elle n’est imminente.

Barça Mercato : Jordi Alba scelle son avenir chez les Blaugranas

L’arrière gauche âgé de 33 ans veut encore prendre du plaisir et relever certains challenges. Bien qu’il ait perdu du temps de jeu au FC Barcelone, le champion d’Europe 2012 a été sélectionné pour la Coupe du monde par Luis Enrique. Cette saison en club, l’ancien Valencien n’a disputé que 12 rencontres (828 minutes), dont 7 titularisations, pour deux passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Blaugranas, Alba ne pense pas encore à arrêter. Quand il le fera, il souhaite juste que ce sera avec le maillot du Barça.

« En ce qui me concerne, je me sens qualifié pour continuer ici pendant de nombreuses années. Je pense que quand je joue, je vais bien et quand je ne joue pas, je vais soutenir mes coéquipiers et essayer d’aider les plus jeunes autant que possible. Je veux continuer à bien performer, je suis ici à Barcelone depuis de nombreuses années et mon intention est de rester ici. Je veux rester et prendre ma retraite ici », a confié l’arrière au journal catalan.