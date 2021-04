PSG-Bayern : Que de bonnes nouvelles pour Paris

Publié par Gary SLM le 09 avril 2021 à 09:43

À l’approche de l’affiche PSG-Bayern, les bonnes nouvelles s’enchainent pour le Paris SG. L’adversaire Allemand perd un peu plus de forces avec l'annonce des blessures de plusieurs joueurs, possibles absents pour cette rencontre.

PSG-Bayern, la liste des blessés s’allonge chez les Bavarois

C’est bien le Bayern Munich qui s’était offert la Ligue des champions 2020 face au PSG. Le club allemand s’était imposé en finale sur le plus petit score de 1 but à 0. Depuis, les joueurs du président parisien Nasser Al-Khelaïfi ont une revanche à prendre sur les Bavarois. Tout semble indiquer que la revanche tant espérée est en téléchargement.

En effet le PSG s’est imposé (3-2) à l'Allianz Arena mercredi 7 avril 2021, lors du premier match de quart de finale de la Champions League. Si une remontada semblable à celle du FC Barcelone est redoutée, beaucoup d’éléments laissent penser qu’on s’éloigne de ce cas de figure. En effet, l’infirmerie du Bayern Munich ne désemplit plus au grand bonheur des dirigeants parisiens et leurs joueurs.

Pour l’affiche PSG-Bayern, plusieurs joueurs du club allemand sont annoncés absents pour cause de blessures. En plus de Douglas Costa, Tolisso, Gnabry et le grand Lewandowski, Niklas Süle et Leon Goretzka s’ajoutent à la liste des possibles indisponibles pour le match retour mardi prochain. Le défenseur Niklas Süle est annoncé indisponible pour plusieurs semaines suite à un claquage musculaire à une cuisse.

Hansi Flick prendra-t-il un risque avec Leon Goretzka ?

Pour le milieu défensif Leon Goretzka Christoph, les médecins du club de football allemand pointent une élongation de la cuisse droite. Même s’il y a de l’espoir de le voir revenir pour mardi, l’ entraîneur Hansi Flick pourrait ne pas prendre le risque de l’aligner, histoire d’éviter une blessure plus profonde. David Alaba pourrait donc le suppléer devant la défense. L’affiche PSG-Bayern tourne donc déjà en faveur du club de la capitale qu’on voit mal perdre la partie.

Du côté du PSG, quelques inquiétudes fleurissent également. Marquinhos, le capitaine parisien, a peu de chance de participer au match PSG-Bayern. Le défenseur central brésilien était remplacé sur blessure à la 30e minute du match de mercredi pour cause de blessure. Il avait des examens à passer jeudi ou ce vendredi au plus tard pour être situé sur son éventuelle indisponibilité.

Au club parisien, l'optimisme ne serait pas de mise concernant le défenseur, selon L'Équipe. Même si rien n'est perdu pour le moment, en interne, son absence demain samedi puis mardi ne devrait être une grosse surprise pour personne.