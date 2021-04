PSG - Bayern : Confirmation de Lewandowski pour le retour

Publié par Ange A. le 08 avril 2021 à 06:30

Opposé au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a dû composer sans Robert Lewandowski mercredi. Pour le retour au Parc des Princes mardi, le Polonais a confirmé qu’il sera de nouveau forfait.

PSG - Bayern, Robert Lewandowski lève les ultimes doutes

Touché lors de la dernière trêve internationale, Robert Lewandowski va manquer de grands rendez-vous avec le Bayern Munich. Selon un communiqué de son club, l’attaquant de 32 ans, touché au genou, sera indisponible pendant quatre semaines. Mercredi, c’est d’ailleurs depuis son canapé qu’il a regardé le quart de finale aller perdu contre le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena. En marge de la rencontre, le buteur polonais a donné de ses nouvelles. Il a surtout douché les espoirs de ceux qui croyaient à son retour contre le PSG au Parc des Princes mardi. Interrogé par Sky Sports, le numéro 9 bavarois a confirmé son forfait contre Paris. « Un retour pour le match au Parc des Princes ? Non, non, c’est trop tôt. Quand je me sentirai bien, quand je serai sûr, je reviendrai », a-t-il assuré.

Une bonne nouvelle pour Paris ?

En l’absence de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry (Covid-19), le Bayern Munich a pu compter sur Eric Choupo-Moting. Le Camerounais a permis aux Bavarois de réduire l’écart avant l’égalisation de Thomas Müller au retour des vestiaires. Sans son buteur polonais et son ailier allemand, le Bayern a tout de même dominé le Paris Saint-Germain. Le PSG a subi 31 tirs, dont 12 cadrés à l’Allianz Arena. Sans un Navas des grands soirs, l’avantage aurait tourné en faveur du Rekordmeister. Titulaire à l’aller, Choupo-Moting devrait encore débuter au Parc des Princes mardi. Reste plus qu’à savoir si la défense parviendra à le contenir ainsi que ses coéquipiers.

Un petit doute à Paris avant le retour au Parc

S’agissant de la défense, le capitaine Marquinhos est sorti sur blessure avant la mi-temps. Selon Mauricio Pochettino, le défenseur brésilien a senti une douleur aux adducteurs. « On espère que ce n’est pas grave et qu’il sera rapidement disponible », a confié l’Argentin au micro de RMC Sport. Pour ce retour, le coach parisien devrait compter sur Verratti et Paredes absents mercredi à Munich.